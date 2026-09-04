Группу уральцев будут судить за мошенничество на 48 млн руб. с 69 пострадавшими

Следователи Нижнего Тагила завершили расследование дела о мошенничестве, совершенном организованной группой, ущерб от которого превысил 48 млн руб. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в состав группы входили шесть человек. Руководил схемой 32-летний уроженец Екатеринбурга, выдававший себя за руководителя юридической фирмы, работающей в сфере кредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Валерием Горелых Фото: Предоставлено Валерием Горелых

По данным полковника Горелых, фигуранты разработали противоправную схему, жертвами которой становились молодые люди до 25 лет. Под предлогом улучшения кредитной истории и получения дополнительного дохода они убеждали жертв оформлять займы в банках. После получения денег злоумышленники обещали ежемесячно выплачивать 10% от суммы и погасить долг перед кредитором.

По данным полиции, преступная деятельность велась на территории нескольких муниципалитетов региона, включая Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Горноуральский городской округ. В результате действий группы пострадали 69 граждан.

«В настоящее время следователи нижнетагильской полиции завершили расследование уголовного дела. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой, а материалы направлены в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу»,— сообщил Валерий Горелых.