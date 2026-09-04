В Запорожской области откроют центры бытовой помощи гражданам

В Запорожской области создадут центры бытовой помощи гражданам, которые в случае ухудшения оперативной обстановки будут использовать для обогрева и размещения людей. Об этом сообщили в администрации региона.

«По инициативе губернатора Евгения Балицкого в Запорожской области началась работа по созданию центров бытовой поддержки населения. В них жители региона смогут зарядить гаджеты, выйти в интернет, постирать одежду, принять душ, получить питьевую воду, гуманитарную и срочную социальную помощь, а также кратковременно отдохнуть»,— уточнили в администрации.

Ранее губернатор Евгений Балицкий заявил о том, что школы и детские сады Запорожской области в новом учебном году оборудуют генераторами. По информации местных властей, в области 148 школ и 108 детских садов, в которых учатся 33 тыс. учеников. При этом более 7 тыс. школьников из трех прифронтовых районов начали обучение в дистанционном формате.

Александр Дремлюгин, Симферополь