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Пробки в Петербурге достигли девяти баллов на фоне ливня

Загруженность дорог в Петербурге вечером 4 сентября достигла девяти баллов, сообщает сервис «Яндекс.Карты». Это примерно на три балла выше обычного показателя для пятничного вечера.

Наиболее сложная ситуация сложилась в центре города

Наиболее сложная ситуация сложилась в центре города

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Наиболее сложная ситуация сложилась в центре города

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Наиболее сложная ситуация сложилась в центре города — большинство основных магистралей на карте отмечены красным и бордовым. Плотное движение также наблюдается на КАД.

Рост пробок совпал с сильными осадками. С начала суток, 4 сентября, в Петербурге выпала примерно треть месячной нормы дождя. По прогнозу синоптиков, до конца дня может выпасть еще около 20 мм осадков.

Из-за большого объема воды городская система водоотведения работает при максимальной гидравлической нагрузке. На улицах образуются временные скопления воды, для их отвода «Водоканал» вывел бригады и спецтехнику.

Карина Дроздецкая

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