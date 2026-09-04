«Газпром Арена» вновь заявила, что не намерена проводить концерты Канье Уэста

«Газпром Арена» заявила, что в календаре мероприятий на октябрь 2026 года нет концертов зарубежных исполнителей. Очередное заявление появилось в Telegram-канале площадки.

«В связи с участившимся количеством вопросов и обращений повторяем, что в календаре событий октября 2026 года на "Газпром Арене" никаких концертов зарубежных исполнителей нет»,— говорится в сообщении площадки.

При этом буквально накануне, 3 сентября, глава концертного агентства Say Agency Анна Субчева заявила, что концерты Канье Уэста в Петербурге не отменяются. По ее словам, выступления по-прежнему планируют провести 10 и 11 октября на «Газпром Арене», а необходимые для мероприятия документы находятся в процессе оформления.

Ранее «Газпром Арена» сообщала, что не заключала договор аренды для проведения концертов господина Уэста и заявляла о невозможности их проведения на площадке. В Say Agency утверждали, что узнали об этой позиции из СМИ и продолжили подготовку к мероприятиям.

Карина Дроздецкая