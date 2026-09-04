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Минюст объявил «Новую газету» иноагентом

Минюст России внес в список иноагентов интернет-издание «Новая газета», журнал «Историческая экспертиза», поэта и культуролога Сергея Лейбграда, писателя и журналиста Феликса Сандалова, а также профессора биоинформатики Татьяну Татаринову. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Главный редактор «Новой газеты» (объявлена Минюстом иноагентом) Сергей Соколов

Главный редактор «Новой газеты» (объявлена Минюстом иноагентом) Сергей Соколов

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ  /  купить фото

Поэт и журналист Сергей Лейбград (объявлен Минюстом иноагентом)

Поэт и журналист Сергей Лейбград (объявлен Минюстом иноагентом)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Татьяна Татаринова, доцент кафедры биологии Университета Ла Вернь (объявлена Минюстом иноагентом)

Татьяна Татаринова, доцент кафедры биологии Университета Ла Вернь (объявлена Минюстом иноагентом)

Фото: Из личного архива

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Главный редактор «Новой газеты» (объявлена Минюстом иноагентом) Сергей Соколов

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ  /  купить фото

Поэт и журналист Сергей Лейбград (объявлен Минюстом иноагентом)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Татьяна Татаринова, доцент кафедры биологии Университета Ла Вернь (объявлена Минюстом иноагентом)

Фото: Из личного архива

По версии Минюста, все включенные в перечень лица распространяли ложную информацию о решениях российских властей и материалы иноагентов. «Новая газета» и Сергей Лейбград (иноагенты) распространяли недостоверные данные об избирательной системе в России, считает ведомство. Сергей Лейбград, Феликс Сандалов и Татьяна Татаринова (иноагенты) проживают за пределами России. Руководство «Исторической экспертизой» (иноагент) ведется из-за рубежа.

В список связанных с «Новой газетой» (иноагент) лиц Минюст включил более 100 человек. Среди них — председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, заместитель председателя партии Лев Шлосберг (иноагент), бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Яблока» Борис Вишневский (иноагент) и другие. «Новая газета» продолжит работу и будет оспаривать статус иноагента, сообщила «Осторожно Media» пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

«Новая газета» (иноагент) была учреждена в 1993 году. Редакция приостановила выход печатной версии газеты 28 марта 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции на Украине. В том же году Басманный суд Москвы аннулировал лицензию у печатной версии газеты. Затем Верховный суд России отозвал у издания лицензию электронного СМИ. Вскоре после этого Роскомнадзор заблокировал сайт газеты. В 2023 году Минюст объявил иноагентом главного редактора «Новой газеты» (иноагент) Дмитрия Муратова.

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