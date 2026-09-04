«Эндо Старс» заглянул в технопарк

Изготовитель медизделий для эндоскопии и малоинвазивной хирургии «Эндо Старс» приступил к строительству нового производственного корпуса. Сегодня, 4 сентября, на площадке в технопарке L618 на Литовской улице, 16Б, в плиты фундамента был залит первый бетон, в который руководители компании поместили «капсулу времени» с вложенными золотой инвестиционной монетой «Георгий Победоносец» и посланием для потомков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект производственного корпуса компании «Эндо Старс» в технопарке L618 на Литовской улице, 16в

Фото: ООО «Эндо Старс» Проект производственного корпуса компании «Эндо Старс» в технопарке L618 на Литовской улице, 16в

Фото: ООО «Эндо Старс»

Компания «Эндо Старс» приобрела комплекс на 4,2 тыс. кв. м на Литовской улице в феврале этого года. Сделка с ООО «Бриз», которое управляет технопарком L618, прошла в формате build-to-suit (строительство под требования резидента) и оценивалась более чем в 650 млн рублей.

Новый завод рассчитан на 10 млн изделий в год. Речь идет об инструментах одноразового применения для диагностики и оперативного лечения болезней органов желудочно-кишечного тракта. Также на площадке будет налажен выпуск электронных медицинских приборов объемом до 5 тыс. единиц в год.

Сейчас «Эндо Старс» работает в Петербурге на двух площадках. Основная штаб-квартира и цех по выпуску одноразовой продукции размещены на Большой Монетной улице (Петроградская сторона), вторая площадка — на Минеральной улице, где компания арендует более 2 тыс. кв. м под склад и производство аппаратов и электронных приборов.

Как пояснил в разговоре с корреспондентом «Ъ Северо-Запад» совладелец и гендиректор ООО «Эндо Старс» Вадим Самарец, заявленные объемы производства продукции покрывают потребности российского рынка, поэтому компания экспортно ориентирована на рынки Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и иных стран СНГ.

По словам господина Самарца, общий объем инвестиций в строительство нового завода составит 1,3–1,4 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2027 года.

«Эндо Старс» — один из крупных игроков российского рынка эндоскопических решений. По собственным данным компании, в 2025 году предприятие выпустило более 1 млн инструментов и около 1,5 тыс. единиц оборудования для малоинвазивной хирургии.

Владеют ООО «Эндо Старс» в долях 75 и 25% Вадим и Сергей Самарцы. Также Вадим Самарец является собственником ресторана «Чин-Чин» на улице Александра Матросова у Выборгской набережной. По итогам 2025 года чистая прибыль «Эндо Старс» в сравнении с 2024 годом выросла с 551 до 743 млн рублей при выручке 1,4 и 1,8 млрд рублей соответственно. Чистые активы за год увеличились с 341 до 693 млн рублей.

В 2025 году совокупный объем рынка медоборудования в РФ составил приблизительно 129,2 млрд рублей. Такие данные приводит сервис «АналитикаМед» на основании контрактов в рамках 44-ФЗ. На эндоскопическое оборудование, используемое для внутренних обследований и операций, пришлось 22,8 млрд рублей. Большую долю российского рынка занимает продукция американских, японских и немецких (Medi Globe, Olympus, Boston Scientific), а также китайских производителей. Среди отечественных фирм выпуском и продажей медицинских изделий и приборов занимаются «Эндо Старс», «Эндомедиум», «Элмед» и другие.

Владимир Колодчук