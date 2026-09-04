Полиция установила личность женщины с пистолетом на заправке в Среднеуральске

Полиция Свердловской области установила личность женщины, которая на заправочной станции в Среднеуральске пригрозила водителю пневматическим пистолетом. По предварительным данным полиции, конфликт возник в очереди на заправке за бензином.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Валерием Горелых Фото: Предоставлено Валерием Горелых

По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, нарушительницей оказалась 45-летняя женщина по имени Наталья, ранее не судимая. «По предварительным данным, женщина на "Ниве" стояла в очереди за топливом, как вдруг ее подрезал мужчина на своей машине. Этот факт настолько возмутил автоледи, что она подошла к нему и попросила вернуться на свое место. Завязалась перепалка, быстро переросшая в нецензурные оскорбления. Добиться компромисса мирным путем конфликтующим не удалось. Тогда гражданка вернулась к своему автомобилю, достала пневматический пистолет и вновь подошла к своему обидчику, пригрозив ему: "Если не отъедешь, прострелю колеса"»,— рассказал полковник Горелых.

Сотрудники уголовного розыска проанализировали записи с камер видеонаблюдения и идентифицировали участницу инцидента. Ей предложили добровольно явиться в отдел полиции с оружием.

Женщина передала полицейским пистолет и раскаялась. В отношении нее составлен административный протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ).