«Петрушка Великий», Гурам Амарян и европейское искусство XIV–XVIII веков

На концертных площадках Екатеринбурга можно посетить фестивали «Фанк во Дворе» и «Лету Конец Фест», а также выступление комика Гурама Амаряна. В музеях — увидеть выставку «От красоты небесной к красоте земной. Искусство стран Европы XIV–XVIII веков» и посетить экскурсию по экспозиции «Фундаментальный лексикон». В театрах — побывать на фестивалях «Петрушка великий» и увидеть мюзикл «Екатерина Великая». В кино — посмотреть фильмы «Амели», «Прогулка». А в лекционных пространствах — узнать про третью волну художественной эмиграции и пообщаться с Борисом Долинго. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зрители на концерте

Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ Зрители на концерте

Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

Концерты В летнем дворе Музея андеграунда 5 сентября пройдет фестиваль «Фанк во Дворе», посвященный 20-летию группы Funky Bizness Gang. В программе — живые выступления коллектива, а также Funk Power, Марии Козлачковой и Jazz Hop Big Band. Билеты стоят 1,2 тыс. руб. В летнем дворе Музея андеграунда 6 сентября пройдет фестиваль «Лету Конец Фест». Хедлайнерами выступят группы El Mashe, Truckdrivers и «Пекинский велосипед». В программе также заявлены коллективы из Перми, Ижевска и Екатеринбурга — от эмо-панка до хардкор-панка. Билеты — от 1,6 тыс. руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Кристина Кушнаренко Музей андеграунда

Фото: Кристина Кушнаренко В рок-зале Музея андеграунда 9 сентября состоится «неквартирник» группы «Невидимки». Лидер коллектива Антон Касимов расскажет об истории проекта с 2002 года, а также исполнит песни разных лет вместе с известными музыкантами Екатеринбурга. В программе заявлено выступление секретной группы. Билеты стоят 800 руб. В ККТ «Космос» 10 сентября состоится стендап-концерт Гурама Амаряна «Базар». В программе — новые шутки о браке, отношениях и абсурде повседневной жизни. «Без наставлений, но с мыслями, которые остаются после концерта»,— пишут организаторы. Билеты стоят от 1,8 тыс. до 7 тыс. руб.

Выставки и экскурсии В культурно-просветительском центре «Эрмитаж Урал» 5 сентября откроется выставка «От красоты небесной к красоте земной. Искусство стран Европы XIV–XVIII веков». Экспозиция включает более 90 произведений мастеров Италии, Испании и Нидерландов — от Джованни Беллини до Давида Тенирса Младшего. Посетители проследят путь искусства от сакральных образов Мадонны к светским жанрам XVII века. Выставка будет работать до 24 января. Стоимость билетов: полный — 500 руб., льготный — 200 руб. В «Синара Центре» 8 сентября пройдет экскурсия по выставке «Фундаментальный лексикон». Искусствовед Анастасия Крохалева расскажет о творчестве советских концептуалистов и нонконформистов, которые создавали свои правила вне официальной художественной среды. Билеты стоят 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль "Лето на заводе"

Фото: Ева Коршунова Фестиваль "Лето на заводе"

Фото: Ева Коршунова

Фестивали В креативном кластере «На заводе» в Сысерти 5–6 сентября пройдет Большой Уральский карнавал. В программе — розыгрыши призов, карнавальные мастерские и шествие. Вход по билетам на фестиваль «Лето на заводе». В Литературном квартале 8–12 сентября пройдут Дни Бориса Рыжего. Программа включает поэтический марафон с чтением стихов поэта в музее, пешеходные экскурсии по его любимым местам и родному району, научный семинар о творчестве автора, мастер-класс по технике «мнимой прозы» и арт-акция «Рыжий трамвай». Вход на большинство мероприятий свободный по регистрации. В Музее андеграунда 11–13 сентября пройдет фестиваль женского искусства «Боже храни королев». Программа включает лекцию о больших языковых моделях в психологии, концерт певицы Рушаны и опен-ток с психоаналитиком Жаннет Фишер. Вход на выставку работ женщин-художниц и маркет во дворе музея — свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадка перед Ельцин-центром

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Площадка перед Ельцин-центром

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Спектакли и перфомансы У входа в Ельцин-центр 6 сентября пройдет перформанс-променад «Презентация итогов лаборатории свободного танца». Мероприятие начнется у фонтанов на стилобате и продолжится внутри центра. Гостей приглашают стать участниками прогулки-игры о коммуникации через движение. Вход свободный по регистрации. Во Дворце народного творчества 9 сентября сыграют мюзикл «Екатерина Великая». Спектакль рассказывает о судьбе немецкой принцессы, ставшей великой русской императрицей. Постановка отмечена премией «Золотая Маска» за работу художника по костюмам и сопровождается оркестром Свердловского театра музыкальной комедии. Билеты — от 300 руб. до 3 тыс. руб. В рок-зале Музея андеграунда 10 сентября театр имени Саманты Смит сыграет спектакль «Докажите, что вы есть». Это экзистенциальная драма с элементами абсурда и пластики по тексту одной из самых недооцененных отечественных пьес рубежа XX–XXI веков. В спектакле разговор персонажей перетекает в танец и философский диалог о страхе смерти и самосознании. Билеты стоят 800 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль "Петрушка Великий"

Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Фестиваль "Петрушка Великий"

Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова В Екатеринбурге с 10 по 14 сентября пройдет XIII Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий». В программе — спектакли из России, Белоруссии, Китая и Замбии; Екатеринбургский театр кукол представит постановки «Повесть о собаке» и лауреата премии «Золотая Маска» «Зойкина квартира». Открытие состоится 10 сентября, в рамках него пройдет карнавальное шествие от отеля Cosmos до театра. Вход на показы — по билетам.

Кино В кинозале Ельцин-центра 5 сентября пройдет показ фильма Алексея Учителя «Космос как предчувствие», приуроченный к его 75-летию. Действие картины разворачивается в 1957 году и рассказывает о надеждах на будущее, связанных с запуском первого спутника. Билеты стоят 400 руб. В кинозале Ельцин-центра 6 сентября покажут документальный фильм «Кусама. Бесконечные миры». Картина рассказывает о жизни и творчестве Яеи Кусамы — самой продаваемой художницы в мире, которая преодолела множество препятствий на пути к признанию. В фильме показаны ее знаменитые инсталляции «Бесконечные зеркальные комнаты». Стоимость билета — 400 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Библиотечный центр "Екатеринбург"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Библиотечный центр "Екатеринбург"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ В библиотечном центре «Екатеринбург» (БЦЕ) 7 сентября состоится встреча из цикла «Достоевский крупным планом». Киновед Михаил Витушко представит фильм Робера Брессона «Кроткая» (1969) и обсудит со зрителями, как режиссерская минималистичность раскрывает повесть Достоевского. Стоимость билета на встречу — 500 руб. В кинозале Ельцин-центра с 8 по 16 сентября пройдут показы фильма «Амели» на французском языке с русскими субтитрами. Картина рассказывает о девушке Амели Пулен, чьи поступки в мире фантазий меняют жизни окружающих людей к лучшему. Билеты стоят 350 руб. В кинозале Ельцин-центра 9 сентября состоится показ фильма Алексея Учителя «Прогулка». Действие картины разворачивается за полтора часа реального времени: девушка и двое ее случайных спутников проходят пол-Петербурга, флиртуют и проживают любовную драму. Билеты стоят 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Галерея "Синара Арт"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Галерея "Синара Арт"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Лекции В пространстве «Синара Арт» 9 сентября состоится лекция Тамары Галеевой «Уехать нельзя остаться: третья волна художественной эмиграции». Кандидат искусствоведения и доцент УрФУ расскажет о финальной волне отъезда художников накануне нового тысячелетия. Билеты стоят 600 руб. В Свердловской областной библиотеке имени Белинского 7 сентября пройдет «Культурный разговор» с писателем-фантастом Борисом Долинго — «Борис Долинго — это фантастика». Председатель Свердловского отделения Союза писателей России обсудит с гостями свой творческий путь и ответит на вопросы о жизни и литературе. Вход свободный по предварительной регистрации.

Подготовила Анна Капустина