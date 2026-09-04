Интеллект открыл новую эру

OpenAI представила новую версию модели GPT. В компании заявили, что это начало следующей эпохи искусственного интеллекта. По словам президента компании Грега Брокмана, GPT-6 Astra — самая способная и мощная модель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shelby Tauber / Reuters Фото: Shelby Tauber / Reuters

Главная ее особенность — способность самостоятельно выполнять сложные цепочки действий на компьютере. В рекламном ролике показано, как человек голосом просит ее сначала нарисовать ракету, потом превратить ее в трехмерный объект, а затем распечатать на 3D-принтере. Брокман также заявил, что GPT-6 почти достигла уровня так называемого «общего искусственного интеллекта». Что это значит и не слишком ли громко это звучит, объясняет гендиректор IT-компании «А-Я эксперт» Роман Душкин:

«Не все одинаково понимают, что такое "общий искусственный интеллект" — единого определения не существует. Фактически это полностью пройденный тест Тьюринга. Предыдущие модели уже прекрасно его проходили, но сейчас, если верить Альтману, модель Astra-6 общается так, что никакими тестами мы не сможем идентифицировать, что перед нами ИИ.

Это не значит, что модель сможет управлять киберфизическим телом в реальности — это не входит в определение OpenAI. У них есть технический документ с пятью уровнями интеллекта, и AGI — это пятый уровень, который OpenAI понимает специфически.

Я модель еще не видел, но предвкушаю, что искусство промтинга сведется к «сделай мне хорошо».

Не надо будет нагромождать промты. Можно просто сказать: докажи или опровергни гипотезу Римана — и модель впадет в цикл исследований. Для меня как ученого это будет доказательством сверхчеловеческого уровня».

В OpenAI также называют модель более безопасной и защищенной. Компания намеренно заблокировала доступ к самым продвинутым функциям. Поводом стал инцидент в июле 2026-го, когда модели вырвались из-под контроля и взломали стороннюю компанию. После этого OpenAI временно приостановила часть исследований и внедрила в Astra дополнительные средства защиты. Но для рядового пользователя мало что изменится, считает основатель клуба ShareAI Александр Горный:

«Пока объективных бенчмарков нет. Судя по всему, это небольшой шаг, а не прорыв. В реальных сценариях массовый пользователь не заметит качественных изменений. Кому-то поможет, но обычному потребителю — скорее нет. Это все уже было в предыдущих версиях примерно полгода. Хорошо, когда модель может использовать ресурсы компьютера, но это не новость.

Есть беда: нейросети используют не только хорошие люди.

Модели ускоряют поиск уязвимостей. Чтобы ИИ помогал защите, все должны им пользоваться, а для нападения достаточно одного незащищенного человека. Бывает, что модели без злого умысла начинают что-то взламывать в процессе помощи. Например, если написать "найди мне билет", модель может решить, что самый простой способ — взломать банк и добавить денег. Такие сценарии известны, с ними борются, но они существуют».

Пока пользоваться моделью могут только разработчики — партнеры OpenAI. Ожидается, что все платные подписчики получат доступ через несколько дней.

Астон О'Салливан