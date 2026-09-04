В Петербурге начнется суд над двумя подростками по делу об убийстве

Пушкинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, обвиняемых в убийстве и краже. Дело принято к производству, назначено судебное заседание, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версии следствия, обвиняемая рассказала своему новому партнеру о противоправных действиях со стороны бывшего возлюбленного. После этого подростки якобы решили убить молодого человека.

16 марта 2026 года обвиняемая, как считает следствие, договорилась с потерпевшим о встрече в районе железнодорожной станции «Кондакопшино». Там второй подросток нанес ему множественные ножевые ранения, от которых тот скончался.

Следствие полагает, что после убийства обвиняемые пытались скрыть следы преступления. Тело погибшего расчленили и закопали возле железнодорожных путей, а цифровые следы, в том числе переписку в телефонах, удалили.

Оба подростка были задержаны в марте. Им предъявлены обвинения по статьям об убийстве и краже.

Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», подозреваемый убил своего знакомого ножом в живот, а после отрезал верхние и нижние конечности. Задержанный молодой человек, по данным полиции, вернулся на место происшествия, чтобы спрятать все улики, где и был схвачен правоохранителями.

Карина Дроздецкая