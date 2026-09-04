Кобылкин и Артюхов открыли полигон спецтехники в Новом Уренгое

В Новоуренгойском многопрофильном колледже заработал первый в Ямало-Ненецком автономном округе учебный полигон площадью 25 тыс. кв. м, сообщили в окружном правительстве. Площадка предназначена для практической подготовки студентов и взрослых по специальностям, связанным с эксплуатацией специализированной техники.

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Полигон открыли губернатор Дмитрий Артюхов и председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. Глава региона отметил, что наличие современного оборудования и тренажеров позволяет отрабатывать навыки в условиях, приближенных к арктическим, и сразу трудоустраиваться на местные предприятия.

В правительстве отметили, что потребность в квалифицированных кадрах в округе высока из-за реализации крупных инвестиционных проектов. Ежегодно требуется около 14 тыс. специалистов, включая операторов техники для обустройства месторождений и строительства инфраструктуры. Часть этих позиций закрывается за счет вахтового персонала.

Запуск нового полигона увеличит годовой объем подготовки специалистов в десять раз. Ожидается, что ежегодно здесь будут обучаться порядка 890 человек по таким направлениям, как тракторист, машинист автогрейдера, бульдозера, экскаватора, крана, трубоукладчика, а также водители погрузчиков и вездеходов.