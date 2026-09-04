Нижегородские власти утвердили программу развития общественного транспорта

Правительство Нижегородской области утвердило программу развития общественного транспорта на 2026-2030 годы и перспективу до 2036 года, сообщили в пресс-службе правительства. В расширенном заседании кабмина принял участие заместитель министра транспорта РФ Игорь Костюченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

По словам губернатора Глеба Никитина, программа предусматривает планомерное обновление подвижного состава, развитие инфраструктуры и совершенствование системы управления перевозками. Особое внимание уделят переходу на экологичные виды топлива, в приоритете будет электротранспорт.

Глава региона напомнил, что с 2022 года 33 маршрута 19 частных перевозчиков с нерегулируемыми тарифами присоединены к единому тарифному меню, благодаря чему на каждом действуют бесплатные пересадки и льготы. С 2017 года в регион поставлено более 1,5 тыс. автобусов, создан парк из 120 электробусов и около 440 электромобилей такси.

Заместитель министра транспорта области Денис Рябинин рассказал, что в рамках модернизации маршрутной сети Нижнего Новгорода внедрили 25 новых маршрутов, 23 изменили и пять убрали. 59 городских маршрутов сейчас обслуживает «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) — по брутто-контрактам. Расписание этот перевозчик выполняет на 83%, в основном из-за нехватки кадров, до конца 2026 года стоит задача довести долю до 85%, к 2030 году — превысить 90%. Для выполнения расписания на 100% НПАТ не хватает около 300 водителей.

Замминистра добавил, что утвержденная программа предусматривает приобретение для всей области более 900 автобусов. Но без федеральной поддержки здесь не обойдется, подчеркнул Денис Рябинин.

Замгубернатора Сергей Морозов отметил, что важнейшим элементом новой программы является продление метро. Кроме того, запланировано продление трамвайных линий в Сормовском и Приокском районах города, в том числе до Ольгина и Новинок. Модернизацию существующей трамвайной сети планируется завершить в 2027 году.

Кроме того, программа включает обновление парка троллейбусов в заречной части Нижнего Новгорода и Дзержинске, а также соединение этих городов единым маршрутом.

Еще один раздел посвящен развитию канатных дорог. К существующей переправе между Нижним Новгородом и Бором добавится дорога через Оку между станцией метро «Заречная» и проспектом Гагарина, также идет подготовительный этап строительства канатки с улицы Черниговской к ИТ-кампусу.

Галина Шамберина