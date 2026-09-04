Продюсера Олега Газманова снова оставили в СИЗО

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания под стражей продюсеру музыканта Олега Газмана Филиппу Россе на шесть месяцев. Ему инкриминировали особо крупное мошенничество. По версии следствия, продюсер присваивал часть выручки от проданных записей. Ущерб оценили в 17,5 млн руб.

Судья Елена Каракешишева не стала прислушиваться к мнению народного артиста Олега Газманова, просившего перевести своего бывшего продюсера из СИЗО под домашний арест. Адвокат Виталий Каспаров также просил смягчить своему подзащитному меру пресечения, указывая, что он полностью возместил сумму ущерба артисту.

Изначально продюсер проходил по делу свидетелем, но 5 марта был задержан в качестве подозреваемого, а затем ему предъявили обвинение. Фигурант после задержания вину не признал, однако потом все же согласился с обвинением. Сейчас Филипп Росса находится под арестом.

Ефим Брянцев