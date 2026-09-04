«Поющие мосты» в Петербурге посвятят дню памяти жертв блокады и юбилею Вишневской

В Петербурге в ночь с 4 на 5 и с 5 на 6 сентября программа «Поющих мостов» будет посвящена дню памяти жертв блокады Ленинграда и 100-летию певицы Галины Вишневской. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В музыкальную программу включили «Вокализ» Сергея Рахманинова в исполнении Галины Вишневской, пережившей блокаду Ленинграда

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ В музыкальную программу включили «Вокализ» Сергея Рахманинова в исполнении Галины Вишневской, пережившей блокаду Ленинграда

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

В специальную музыкальную программу включили «Вокализ» Сергея Рахманинова в исполнении Галины Вишневской, пережившей блокаду Ленинграда.

Также во время разводки мостов прозвучат «Гимн Великому городу» Рейнгольда Глиэра, фрагменты третьей части второго фортепианного концерта Рахманинова и полонез из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского.

День памяти жертв блокады Ленинграда отмечается 8 сентября — в этот день в 1941 году вокруг города сомкнулось кольцо вражеской блокады. Блокада продолжалась 872 дня, в ряде источников 871 день.

Галина Вишневская — советская и российская оперная певица, актриса, театральный режиссер, педагог, народная артистка СССР. Певица пережила все дни блокады. Она оставалась в Ленинграде и его окрестностях, выступала перед бойцами.

Карина Дроздецкая