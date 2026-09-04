Пулково работает штатно на фоне сильных дождей в Петербурге

Аэропорт Пулково работает в штатном режиме. Задержки рейсов связаны преимущественно с поздним прибытием воздушных судов в Петербург, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дождь и пасмурная погода не влияют на операционную деятельность авиагавани, сообщили в воздушной гавани

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Дождь и пасмурная погода не влияют на операционную деятельность авиагавани, сообщили в воздушной гавани

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

В Пулково подчеркнули, что дождь и пасмурная погода не влияют на операционную деятельность авиагавани.

С утра пятницы в Петербурге выпало около трети месячной нормы осадков. По прогнозу синоптиков, до конца дня ожидается еще около 20 мм дождя.

Из-за сильных осадков городская система водоотведения работает при максимальной нагрузке, поэтому на улицах могут временно образовываться скопления воды. Для ускорения отвода стоков «Водоканал» вывел на улицы бригады и спецтехнику.

Карина Дроздецкая