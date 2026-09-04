В бухте Лос-Анджелеса заметили 89-метровую яхту Джоан Роулинг

Владелицей пришвартованной в бухте Марина-дель-Рей, Лос-Анджелес, 89-метровой суперъяхты оказалась автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг, сообщает The Times. Судно под названием «Самсара» (Samsara) прибыло в Марина-дель-Рей 31 августа. Название на борту скрыли, что вызвало догадки среди местных жителей. Сама 61-летняя писательница на публике после прибытия яхты не появлялась и в соцсетях о визите в Лос-Анджелес не упоминала.

Яхта, построенная на голландской верфи Oceanco в 2015 году под названием Infinity, изначально предназначалась для американского миллиардера Эрика Смидта. В 2022 году ее приобрел австралийский бизнесмен Бретт Бланди, а в следующем году судно сменило владельца и было переименовано. Ее покупателем считают Джоан Роулинг, состояние которой составляет, по версии Forbes, примерно £900 млн. Стоимость яхты оценивается приблизительно в £112 млн, точная цена продажи не раскрывалась.

На яхте есть семь кают, она может вместить 14 гостей и 26 членов экипажа. Также на яхте есть бассейн, кинотеатр, лифт, тренажерный зал, джакузи, массажный кабинет и «тихий пляжный клуб». Вспомогательное 69-метровое судно перевозит дополнительное оборудование, на борту имеются вертолетная площадка, мастерская, дайвинг-центр и медицинский центр.

Екатерина Наумова