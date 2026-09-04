«Важно не наломать дров»

Объем инвестиций в дальневосточные регионы с использованием инструментов ДОМ.РФ превышает 2 трлн руб., а новый механизм инфраструктурного финансирования должен помочь реализовать мастер-планы городов макрорегиона. Одновременно Банк ДОМ.РФ наращивает корпоративно-инвестиционный бизнес: с начала года его портфель увеличился примерно с 350 млрд до 550 млрд руб. О новых механизмах финансирования дальневосточной инфраструктуры и выходе банка на рынок крупнейших корпоративных клиентов на Восточном экономическом форуме—2026 корреспонденту “Ъ” Денису Кутергину рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Александр Аксаков.

— Мы с вами на ВЭФ, где в центре внимания — развитие дальневосточных регионов. Как непосредственно вы и ваша компания участвуете в этом процессе?

— Как известно, ДОМ.РФ — институт развития в жилищной сфере, поэтому мы в первую очередь отвечаем за развитие жилья и комфортной городской среды. У ДОМ.РФ широкий спектр инструментов, позволяющих инвестировать в эти направления. Общий объем инвестиций в дальневосточные регионы с использованием наших инструментов составляет более 2 трлн рублей. Это и льготная программа арендного жилья, которая реализуется по поручению президента. На Дальнем Востоке уже заселено более 5 тыс. таких квартир. Жильцы платят лишь треть рыночной ставки аренды, еще треть субсидируется федеральным правительством и треть — регионами. Также мы один из крупнейших игроков на рынке проектного финансирования жилищного строительства. Наша доля на Дальнем Востоке составляет около 55%. То есть фактически каждый второй дом, который сейчас строится в регионе, возводится с использованием финансирования Банка ДОМ.РФ. Сейчас я говорю именно о жилом строительстве. Но жилье не строится в чистом поле: новые микрорайоны необходимо обеспечивать всей необходимой инфраструктурой. Это транспортная доступность и подъездные дороги, инженерные сети, электричество, вода, тепло, а также объекты социальной инфраструктуры — школы, детские сады и поликлиники. С 2021 года ДОМ.РФ реализует программу инфраструктурных облигаций. Это механизм льготного финансирования, который позволяет привлекать с рынков капитала внебюджетные средства на инфраструктурные проекты по льготной ставке и на длительный срок — вплоть до 30 лет. Сейчас уже можно сказать, что механизм стал востребованным. Текущий портфель составляет более 200 млрд рублей: это 58 проектов в 28 регионах России. Значимая часть реализуется на Дальнем Востоке — 14 проектов на сумму более 50 млрд рублей.

— Насколько я понимаю, это непосредственно ваш проект, который вы создали?

— Да, мы запускали его в 2021 году. Сейчас механизм уже сформирован: размещены выпуски на 185 млрд рублей. Это публичные выпуски, которые торгуются на Московской бирже. Их покупает широкий круг инвесторов: пенсионные фонды, страховые и управляющие компании, банки, а также физические лица. В такие ценные бумаги вложились уже более 6 тыс. частных инвесторов. Кроме того, мы получаем субсидии федерального правительства. Минстрой выступает главным распорядителем бюджетных средств, а проекты проходят отбор правительственной комиссией по региональному развитию под председательством Марата Шакирзяновича Хуснуллина. Таким образом реализуются социально значимые проекты, в том числе на Дальнем Востоке. Мы уже видим первые результаты: десять объектов введены в эксплуатацию, и этой инфраструктурой могут пользоваться граждане.

— Какие наиболее знаковые и крупные объекты были профинансированы с помощью инфраструктурных облигаций?

— Начну с Приморья, поскольку мы находимся во Владивостоке. В городе Арсеньеве реализуется проект всесезонного горнолыжного курорта. Для нас это знаковый комплексный проект. Мы финансируем строительство двух канатных дорог и горнолыжных подъемников, а также гостиницы. Проект реализуется в формате концессии, и уже в следующем, 2027 году, там должен пройти первый горнолыжный сезон. Всех приглашаем. Это будет современный курорт мирового уровня. У инвестора уже есть опыт строительства аналогичных объектов в Сочи. В Амурской области за счет инфраструктурных облигаций построен и введен в эксплуатацию путепровод через Транссибирскую железную дорогу. В Магаданской области уже открыт реабилитационный центр, а объекты благоустройства — лыжный трамплин и стадион — находятся на финальной стадии. Есть проекты и в Якутии. Дальний Восток активно использует наш механизм. Еще один знаковый объект — тепломагистраль ТМ-35 в Хабаровском крае, которая обеспечивает теплом более 1 млн кв. м жилья.

— Получается широкий спектр: от базовой городской инфраструктуры до курортов. Я правильно понимаю, что программу вы начали создавать пять лет назад, в 2021 году? На какой срок она рассчитана и как запускаются новые транши?

— Действительно, пять лет назад это была идея. Мы спросили застройщиков, что им необходимо, чтобы комфортно возводить новое жилье и чтобы в нем было удобно жить. В первую очередь они назвали обеспечение территорий необходимой инфраструктурой. Проблема инфраструктурного строительства в том, что у таких проектов длительный срок окупаемости и они не выдерживают высоких процентных ставок. Поэтому совместно с Минстроем России и правительством мы запустили эту программу. Сейчас это уже работающий механизм. Текущее ограничение по портфелю составляет 200 млрд рублей, и мы практически достигли лимита.

— То есть почти выбрали его?

— Да. Но в конце прошлого года председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин принял решение, что средства от погашаемых займов можно направлять на новые проекты. Это так называемый револьверный принцип. Кроме того, два года назад здесь, на Дальнем Востоке, президент поручил запустить отдельную программу поддержки региона. К нынешнему ВЭФ мы совместно с Минвостокразвития разработали новый механизм. Он использует базу, которую мы наработали на инфраструктурных облигациях, но субсидии Минвостокразвития будут направляться исключительно на дальневосточные регионы. Перечень объектов станет шире: можно будет финансировать не только жилищную инфраструктуру, но и промышленные парки, аэропорты и другие проекты. Уже отобраны два пилотных проекта — в Амурской области и Якутии. Они прошли правительственную комиссию по развитию Дальнего Востока под руководством Юрия Петровича Трутнева. В Амурской области будет построен крупный конгрессно-выставочный центр, в Якутии — газовая котельная. Мы рассчитываем, что новый механизм поможет реализовать мастер-планы дальневосточных городов. В них заложено много инвестиционных проектов. Как мы обсуждали вчера на сессии, общая сумма их финансирования составляет 3,6 трлн рублей. Мы считаем, что часть этих инвестиций пройдет через запускаемый сейчас механизм.

— Инфраструктурные облигации можно использовать только для проектов, связанных со строительством, или также для других направлений?

— Механизм инфраструктурных облигаций в первую очередь направлен на проекты, которые способствуют строительству. Однако инфраструктура часто обладает высоким мультипликативным эффектом: реализованный объект становится точкой притяжения. Вокруг него появляются новые жилые микрорайоны, бизнес и малое и среднее предпринимательство. Строительство такого объекта создает вокруг себя новую экономическую активность.

— И увеличивает стоимость, капитализирует земельные участки. Вы упомянули мастер-планы. Вчера я ездил по Владивостоку. Это потрясающий город с невероятным рельефом, но местами особенно заметно, как ему не хватало единого мастер-плана. Видно, как город строился в разные эпохи — в советский период, в 1990-е и сейчас, — поэтому не всегда возникает ощущение цельной среды. На острове оно есть, поскольку здесь все создавалось относительно недавно. Я правильно понимаю, что проекты, о которых вы говорите, уже реализуются в рамках единых мастер-планов регионов или других программ развития, учитывающих не только конкретный объект, но и то, что будет возникать вокруг него в течение десятилетий?

— Безусловно. Это новый современный подход к градостроительству. Он подразумевает не точечную застройку, а комплексный взгляд на развитие территорий. Все начинается с градостроительной политики, но включает и социально-экономическое развитие местности. Речь идет не только о строительстве жилья и инфраструктурных объектов, а о создании точек притяжения и комплексном развитии территории. Поэтому важно планировать на долгий срок и иметь необходимые инструменты для финансирования объектов, включенных в мастер-планы. Наша программа в первую очередь будет направлена именно на их реализацию.

— Вы также возглавляете в банке корпоративно-инвестиционное направление. С одной стороны, у вас есть льготные программы, с другой — корпоративные проекты на рыночных условиях. Как вы сочетаете эти направления и распределяете ответственность, если речь в обоих случаях идет о крупных бюджетах, а проекты иногда реализуются рядом?

— Начну с небольшой предыстории. Я работаю в ДОМ.РФ больше шести лет и изначально пришел запускать механизм инфраструктурных облигаций. В прошлом году мы провели IPO ДОМ.РФ — знаковое событие для российского финансового рынка. При подготовке к размещению мы комплексно пересмотрели стратегию развития и взяли курс на диверсификацию бизнеса. Основным драйвером остается финансирование жилой недвижимости, но объем капитала и активов уже позволяет нам работать с крупнейшими компаниями. Поэтому в прошлом году мы создали в банке блок корпоративно-инвестиционного бизнеса, который я возглавил. Он хорошо сочетается с механизмом инфраструктурных облигаций. Масштабные проекты часто требуют нескольких источников финансирования: одних льготных ресурсов недостаточно, чтобы покрыть всю потребность. Поэтому наряду с инфраструктурными облигациями можно привлекать рыночное финансирование банка — как старший и младший долг, так и мезонинные инструменты. Такие примеры уже есть. В Пермском крае строится онкологический центр, где сочетаются транш инфраструктурных облигаций через наше специализированное общество проектного финансирования и рыночный транш банка. Объединяя несколько источников, мы снижаем средневзвешенную ставку и при этом покрываем всю потребность в заемном финансировании — около 16 млрд рублей. Есть и другие примеры. Мы видим большую ценность в возможности финансировать проекты с разных сторон. Кроме того, начали работать с крупнейшими компаниями: нормативы и капитал позволяют обслуживать большой бизнес, так называемые голубые фишки. Регулирование Банка России — ужесточение нормативов достаточности капитала и введение макропруденциальных надбавок — стимулирует бизнес диверсифицировать банковские портфели. Мы новый игрок на этом рынке и заинтересованы в долгосрочных отношениях с крупным бизнесом, а крупные компании заинтересованы в новых банках. Мы оказались в правильное время в правильном месте.

— То есть это классическое банковское направление?

— Да, мы начали…

— Пошли конкурировать с крупными игроками?

— Да. В цифрах это выглядит так: год мы начинали с портфелем корпоративно-инвестиционного бизнеса около 350 млрд рублей, сейчас он составляет примерно 550 млрд. То есть портфель вырос более чем в полтора раза. При этом мы учитываем текущую макроэкономическую ситуацию, достаточно консервативно оцениваем кредитный риск и начинаем работу на этом рынке с голубых фишек — крупнейших компаний.

— Как ни странно это прозвучит, интересно поговорить с вами как с представителем нового игрока на классическом банковском рынке. Как вы свежим взглядом оцениваете происходящее сейчас на корпоративном рынке?

— Здесь можно выделить несколько трендов. Продолжительная жесткая денежно-кредитная политика уже сказывается даже на крупном бизнесе, особенно на компаниях, которые активно инвестировали и привлекали кредиты либо финансирование на публичных рынках через выпуск облигаций. Но поскольку мы начинаем с наиболее устойчивых компаний, критичных рисков пока не видим. При этом по рынку уже слышно, что отдельные отрасли сталкиваются с проблемами и реструктуризациями. Нас это, к счастью, пока обходит стороной. Второй тренд — ужесточение регулирования и введение макропруденциальных надбавок. Если раньше крупный бизнес мог получить все необходимое финансирование в одном из крупнейших банков, то теперь Банк России намеренно ограничивает концентрацию и повышает нагрузку на крупные кредиты свыше 50 млрд рублей для компаний с высокой долговой нагрузкой. Такой бизнес вынужден искать альтернативные источники и обращаться в новые банки. Мы готовы предоставить свое плечо и развивать отношения не только в кредитовании. У нас широкая линейка продуктов — от расчетно-кассового обслуживания до внешнеэкономических платежей. Еще один тренд — постепенное перераспределение в пользу финансовых рынков. Российский рынок был и останется преимущественно банковским, но публичные инструменты тоже развиваются. Будучи одним из основных эмитентов облигаций и акционерного капитала, мы готовы организовывать для клиентов выпуски долгового финансирования, а теперь и акционерного. Возможно, сейчас не та фаза цикла, когда IPO или SPO становятся массовыми для корпоративных клиентов, но мы уверены, что рынок к этому придет, и готовы предоставлять свои услуги.

— Каков средний профиль компании, с которой вы сейчас работаете, и какова минимальная планка для обращения к вам?

— Мы работаем с крупнейшим бизнесом. По нашим критериям, это компании с выручкой от 15 млрд рублей, а минимальный размер кредита обычно составляет 1 млрд рублей. Большинство клиентов имеет выручку от 50 млрд рублей, но мы готовы рассматривать и растущий бизнес с показателем от 15 млрд. Ограничений по отраслям нет. Мы уже разработали и защитили несколько отраслевых стратегий, в которых оцениваем тенденции и определяем направления, куда хотим идти наиболее активно.

— То есть, несмотря на выход в классический инвестиционный банкинг, вы ориентируетесь не на компании, которые нужно развивать с нуля, а на уже зрелый бизнес, которому требуется структурировать и администрировать сделки, а также выходить на публичный рынок?

— Да. Для нас это точка входа, и сначала мы хотим накопить необходимую экспертизу. Мы усиливаем отраслевую компетенцию: создаем специализированный аналитический блок, который глубоко погружается в каждую отрасль, понимает ее специфику и позволяет предоставлять клиентам лучший сервис. На текущем этапе важно не наломать дров, поэтому мы начинаем с голубых фишек и постепенно будем расширять портфель за счет компаний второго эшелона. Но в первую очередь это лидеры отраслей.

— В завершение хочу спросить о вашем опыте работы в крупнейших международных компаниях — в России и за рубежом. Что из этого опыта помогает вам в последние годы, а что, напротив, мешает с учетом российской специфики? Какие международные практики хорошо применимы здесь, а какие не работают?

— Лучшие практики структурирования сделок применимы в любой экономике. Опыт работы с крупнейшими мировыми компаниями помогает предлагать качественные продукты российским клиентам. В том числе благодаря этому опыту мы участвуем в развитии российского рынка синдицированного кредитования и банковской системы в целом. Поэтому я бы не сказал, что международный опыт мешает: скорее есть многое, что можно привнести. Конечно, необходимо учитывать российскую специфику. Несмотря на внешнее давление, мы находимся в достаточно устойчивой позиции. Банковская система выступает проводником ликвидности, инвестиционной активности и финансирования для российского бизнеса. Высокая ключевая ставка ограничивает возможности компаний инвестировать, но одновременно Банк России вводит стимулирующее регулирование. Оно позволяет банкам активнее кредитовать проекты импортозамещения, технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Для таких проектов могут применяться пониженные риск-веса. В условиях ограниченных возможностей федерального бюджета программ субсидирования, вероятно, будет становиться меньше, однако стимулирующее регулирование Банка России позволит частично заместить их и профинансировать приоритетные для экономики проекты.

— Замечательно и то, что фактически любой гражданин России — а на счетах и депозитах населения сейчас находится рекордная сумма — благодаря инфраструктурным облигациям может стать инвестором в развитие Дальнего Востока и еще заработать на этом.

— Согласен. Во многом успех нашего механизма связан с тем, что финансирование носит целевой характер и направляется на повышение качества жизни в российских городах. Инвесторы это ценят.