Число жертв наводнений в Непале превысило 1,2 тыс. человек

Число погибших в результате наводнения и оползня в Непале увеличилось до 1287 человек, сообщает «The Kathmandu Post» со ссылкой на данные управления по борьбе со стихийными бедствиями. Большую часть тел нашли в приграничных районах.

Поисково-спасательные бригады опознали 96 тел и передали их родственникам. Еще около 5 083 человек признаны пропавшими без вести — в это число входят и погибшие, которых не смогли идентифицировать. Девять из них — граждане России. В спасательных операциях задействованы более 21 тыс. сотрудников службы безопасности, в том числе почти 9,3 тыс. военнослужащих и 7,9 тыс. полицейских.

25 августа на горе Лангтанг-Лирунг обвалился ледник, часть которого рухнула в ущелье реки Лхенде-Кхола, что привело к перекрытию русла. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в восьми регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая. По данным Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC), наводнение затронуло не менее 93 тыс. человек. Поисковые операции продолжаются.