Суд обязал мурманское УКС выплатить 3,3 млн рублей подрядчику

Арбитражный суд Мурманской области обязал региональное Управление капитального строительства выплатить АО «Группа компаний "ЕКС"» 3,3 млн рублей неустойки. Спор возник из-за несвоевременной оплаты работ по контракту на проектирование реконструкции онкологического диспансера в Мурманске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спор возник из-за несвоевременной оплаты работ по контракту

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Спор возник из-за несвоевременной оплаты работ по контракту

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Контракт на разработку проектно-сметной документации стороны заключили в 2020 году. Изначально его стоимость составляла 61,5 млн рублей, позднее в соглашении была выделена сумма 12,4 млн рублей за проектирование первого этапа реконструкции — строительства хирургического корпуса.

Подрядчик передал выполненные работы заказчику в 2024 году, однако оплату не получил. В 2025 году «ЕКС» через суд взыскала с регионального УКС 12,4 млн рублей. После этого компания потребовала выплатить неустойку за просрочку с июня 2024 года по октябрь 2025-го. Добиться ее выплаты в досудебном порядке не удалось, поэтому подрядчик обратился в арбитраж. Суд удовлетворил требования полностью.

Строительство хирургического корпуса является первым этапом реконструкции онкодиспансера. Работы выполняет ООО «Торион» по контракту стоимостью более 2 млрд рублей. Изначально объект планировали построить за 28 месяцев, однако на данный момент строительство не завершено.

Ранее тот же суд обязал мурманское УКС выплатить «ЕКС» еще 210 млн рублей по другому госконтракту, связанному с реставрацией областного краеведческого музея.

Карина Дроздецкая