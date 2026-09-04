Женщина угрожала пистолетом людям в очереди на заправке в Екатеринбурге

Женщина с пистолетом угрожала людям в очереди на автозаправочной станции в Екатеринбурге. Правоохранительные органы установили ее личность, вскоре женщину должны доставить в отдел полиции. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Инцидент произошел на АЗС на въезде в Среднеуральск, уточняет E1.ru. По словам очевидцев, женщина приехала на заправку на Lada Niva и пыталась с помощью пистолета регулировать поток машин в очереди.

«Сначала направила пистолет на молодого человека и, как увидела, что ее снимают, начала угрожать, что будет стрелять по колесам»,— приводит E1.ru слова одного из очевидцев. «С большой долей вероятности, пистолет в ее руках — пневматический, а не боевой»,— сказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых (цитата по ТАСС).