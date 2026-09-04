В Петербурге с начала суток выпала треть месячной нормы осадков

С утра пятницы в Петербурге выпало около трети месячной нормы осадков. Из-за сильного дождя городская система водоотведения работает при максимальной гидравлической нагрузке, сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По прогнозу синоптиков, до конца дня в Петербурге ожидается еще около 20 мм осадков

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ По прогнозу синоптиков, до конца дня в Петербурге ожидается еще около 20 мм осадков

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

На улицах города из-за большого объема воды могут образовываться временные скопления. После окончания дождя канализационная система принимает весь объем стоков.

По прогнозу синоптиков, до конца дня в Петербурге ожидается еще около 20 мм осадков. Для ускорения отвода воды на улицах дежурят бригады и специальная техника «Водоканала». Горожанам советуют сообщать о скоплениях воды по телефонам 004 и 576-14-83.

Карина Дроздецкая