Бейонсе переизадала альбом B’Day в его 20-летний юбилей

Вышло юбилейное расширенное переиздание второго студийного альбома Бейонсе B’Day. Альбому исполнилось 20 лет: он вышел в день рождения певицы в 2006 году. Расширенная версия теперь состоит из 31 трека (оригинальное издание на момент релиза включало 11 треков).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Agostini / Invision / AP Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Помимо песен оригинального издания, в альбом вошли ремастеры старых бонус-треков. Среди них: «Creole» (бонус-трек японского издания альбома), «Back Up» (трек издания для магазинов Circuit City), «Lost Yo Mind» (новозеландское издание B’Day в iTunes), а также не издававшийся ранее «Can I Watch You» с Фаррелом Уильямсом.

Песня «Cuerpo (Tumbao)» стала первой совместной работой Бейонсе с колумбийским певцом Малумой (Хуан Луис Лондоньо Ариас). В треке использован сэмпл песни «La Negra Tiene Tumbao» одной из самых популярных латиноамериканских певиц XX века Селии Круз. Также в альбом вошел кавер Бейонсе на «Como La Flor» «Королевы техано» Селены, умершей в 23 года в 1995 году.

Вместе с юбилейным альбомом был выпущен и переработанный видеоклип на песню «Deja Vu» с участием Jay-Z. Клип в 2006 году сняла Софи Мюллер — лауреат «Грэмми», снимавшая для Шакиры и Энни Леннокс.

Альбом B’Day вышел 4 сентября 2006 года в день 25-летия певицы. Он дебютировал с первого места в чарте Billboard 200. В первую неделю было продано более 500 тыс. копий. Альбом трижды становился платиновым и принес Бейонсе 10-й «Грэмми».

Евгений Белоусов