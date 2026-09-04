«Устойчивость рынка должна обеспечиваться расширением сферы применения углеродных единиц»

В колонке для “Ъ” специальный представитель губернатора Сахалинской области по вопросам климата и устойчивого развития Милена Милич рассуждает о перспективах развития российского углеродного рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Милена Милич

Фото: Архив Милены Милич Милена Милич

Фото: Архив Милены Милич

Российский рынок углеродных единиц проходит естественный для молодой системы этап: базовая инфраструктура уже создана, торговля углеродными активами началась, а устойчивые экономические сценарии их использования только формируются. По состоянию на 1 сентября 2026 года в национальном реестре находилось 37,6 млн углеродных единиц в обращении с потенциалом выпуска 120,5 млн, тогда как с момента запуска рынка в сделках участвовало менее 300 тыс. единиц. Разница не означает, что выпущенные единицы автоматически являются избыточными или невостребованными.

Углеродная единица, отраженная в реестре, необязательно выставлена на продажу: она может удерживаться исполнителем проекта, резервироваться для будущего использования или входить в долгосрочную корпоративную стратегию.

Российская система прежде всего сформировала нормативно-правовую и институциональную основу климатической политики и рынка, включая комплексный экспериментальный режим регулирования в масштабе целого региона на примере Сахалинской области и портфель из 136 климатических проектов с момента запуска первого проекта в сентябре 2022 года на Курильских островах.

Главный вопрос «на вырост» рынка не просто в том, как увеличить выпуск углеродных единиц, а в том, как сформировать понятные, надежные и экономически обоснованные сценарии спроса и предложения. Сахалинский эксперимент с 2022 года остается ключевым драйвером рынка.

Во время программы его реализации нам впервые в российской практике удалось выстроить базовые элементы модели регулирования, управляемо достигнуть углеродной нейтральности территории, проверить работу обязательного сегмента рынка с его влиянием на добровольный и определить параметры, требующие дальнейшей настройки. Квотирование сформировало спрос на рынке и одновременно показало, что состояние рынка нельзя оценивать только по объему приобретения и зачета углеродных единиц и единиц выполнения квоты (ЕВК).

Сокращение спроса участников эксперимента по итогам оценки квот за 2024–2025 годы с 124,7 тыс. до 68,1 тыс. единиц не следует трактовать исключительно как сокращение рынка. Одновременно уменьшилось число предприятий, превысивших квоты, а совокупный объем превышений сократился более чем вдвое, согласно данным верифицированной углеродной отчетности. Речь о качественном изменении поведения компаний: внедрении корпоративного учета выбросов и мер по их сокращению, оценке рисков и включении климатических показателей в производственное и инвестиционное планирование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Опыт обязательного сегмента рынка показывает, что спрос на углеродные активы нельзя рассматривать в отрыве от других способов исполнения обязательств бизнеса. Чем больше у компании возможностей снизить выбросы за счет модернизации или использовать результаты климатических проектов, тем точнее рынок отражает реальную экономику декарбонизации, а не зависимость от покупки компенсационных инструментов.

В этом проявляется важный парадокс регулирования. Если квотирование работает и предприятия укладываются в установленные параметры, потребность в компенсационных механизмах в обязательном сегменте может снижаться. При прямолинейном анализе статистики это легко принять за негативную динамику, хотя в действительности она может отражать достижение регуляторной цели.

Например, положительный аспект «экономии» квоты — выпуск более 535 тыс. ЕВК по итогам первых лет квотирования. Компании—участники эксперимента, которые владеют ЕВК в реестре или потенциально готовы их зарегистрировать, смогут в следующие годы продать их тем, кто превысил квоту.

В последующие годы эксперимента в целом прогнозируется рост активности именно в обращении ЕВК. Вопросы проектирования, распределения и оценки исполнения квот также нельзя оставлять без внимания: именно от них зависит восприятие системы бизнесом, ее справедливость и экономическая эффективность. И наш опыт показывает, что нормативная и методическая база в области квотирования выбросов парниковых газов региональных предприятий требует совершенствования до масштабирования.

Зрелый рынок не должен строиться на постоянном росте нарушений квот, но и без квотирования развитие будет ограниченным. Сейчас 90% спроса рождается сахалинскими регулируемыми компаниями, а одна из ключевых мотиваций бизнеса запускать климатические проекты — ужесточение регулирования. Устойчивость рынка должна обеспечиваться расширением сферы применения углеродных единиц — региональными, отраслевыми и корпоративными климатическими целями, добровольными программами и международными механизмами.

Чтобы сохранять и наращивать конкурентоспособность российской экономики, важно выстроить качественный и устойчивый количественный рост спроса через новые пилотные регионы и отрасли, более гибкие и дифференцированные механизмы регулирования, доверие к качеству углеродных единиц и их признание на внешних рынках.

Молодой российский углеродный рынок находится на рубеже нового большого этапа. Страна уже доказала, что способна создавать, выпускать, учитывать и верифицировать климатический результат на уровне проекта, компании и региона. Следующий шаг развития — превратить этот результат в долгосрочную экономическую ценность для бизнеса, регионов, инвесторов и международных рынков.