Шведский Swedbank начал страховать от ущерба в случае военного конфликта
Шведский банк Swedbank расширил страхование жилья в странах Балтии. Он предложил добавить защиту от ущерба в результате военных и политических конфликтов.
«Это дополнительное страхование жилья поможет вам, если ваш дом пострадал в результате военных действий (включая военные беспилотники); войны; террористического акта; гражданских беспорядков; политического вооруженного конфликта; восстания»,— сообщает пресс-служба банка.
При этом, отмечает банк, страхование не покрывает убытки при повреждении жилья во время конфликта между пятью мировыми державами: Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией. Страховка также не покрывает ущерб, связанный с выбросом или воздействием любого химического или биологического оружия любого вида, кибер- и электронных атак, ядерного оружия.
Весной Служба внешней разведки России заявляла о планах ВСУ использовать страны Балтии для атак на Россию с помощью дронов. Балтийские государства эту информацию опровергали. Периодически их власти отчитываются об уничтожении дронов рядом с границей.
Предложенная защита — не автоматическое расширение обычного полиса, а отдельно приобретаемое страхование от военных рисков. Для стандартного договора такие риски могут стать основанием для отказа в выплате, если договор прямо не включает их, поэтому решающими становятся формулировки дополнительного соглашения и установленные им пределы ответственности страховщика.
Практическое ограничение такой конструкции связано с отдельной страховой емкостью: при начале конфликта или изменении обстановки в конкретной зоне ее держатели могут ужесточить перестрахование, снизить лимиты, повысить тарифы или отозвать ранее предоставленное покрытие. Иными словами, наличие опции не превращает ее в безусловную гарантию компенсации на весь срок полиса — ее параметры зависят от того, как страховщики оценивают военный риск.