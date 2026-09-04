Шведский Swedbank начал страховать от ущерба в случае военного конфликта

Шведский банк Swedbank расширил страхование жилья в странах Балтии. Он предложил добавить защиту от ущерба в результате военных и политических конфликтов.

«Это дополнительное страхование жилья поможет вам, если ваш дом пострадал в результате военных действий (включая военные беспилотники); войны; террористического акта; гражданских беспорядков; политического вооруженного конфликта; восстания»,— сообщает пресс-служба банка.

При этом, отмечает банк, страхование не покрывает убытки при повреждении жилья во время конфликта между пятью мировыми державами: Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией. Страховка также не покрывает ущерб, связанный с выбросом или воздействием любого химического или биологического оружия любого вида, кибер- и электронных атак, ядерного оружия.

Весной Служба внешней разведки России заявляла о планах ВСУ использовать страны Балтии для атак на Россию с помощью дронов. Балтийские государства эту информацию опровергали. Периодически их власти отчитываются об уничтожении дронов рядом с границей.