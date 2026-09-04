Продлить трамвайные пути в Сормове и до Новинок планируют к 2031 году

Расширение трамвайной сети в Сормовском и Приокском районах Нижнего Новгорода запланировано до конца 2030 года в рамках утвержденной программы развития общественного транспорта. Новые ветки будут насчитывать около 48 км в однопутном исчислении, рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Он напомнил, что в Приокском районе хотят сделать выделенную трамвайную ветку до Новинок. Как писал «Ъ-Приволжье», в Сормовском районе планируют сделать ветку от улицы Судостроительной до железнодорожной станции «Народная».

Сергей Морозов добавил, что для продления маршрутов в новые районы в Новинках предусмотрена закупка 29 трамваев особо большого класса.

Изменения станут вторым этапом развития трамвайной инфраструктуры Нижнего Новгорода. Первый, модернизацию существующей сети, правительство рассчитывает завершить к концу 2027 года.

Галина Шамберина