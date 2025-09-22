Минград выдал разрешение на планировку территории под трамвайные пути в Сормове

Минград Нижегородской области 22 сентября опубликовал приказы еще по двум разрешениям на подготовку проектов планировки территории для размещения трамвайных линий. Они касаются поселков Новинки и Ольгино, а также Сормовского района.

В Новинках второй проект планировки затрагивает территорию от дома №10 на улице 40 лет Победы до очистных сооружений на улице Центральной, 2-д поселка Новинки в Приокском, Кстовском районах и Новинском сельсовете. Как писал «Ъ-Приволжье», еще один участок охватывает территорию в районе строящегося дублера проспекта Гагарина и улицы 2-й Дорожной в Новинках.

Также минград выдал разрешение на планировку территории под трамвайные линии от улицы Судостроительной, 9 до железнодорожной станции «Народная» в Сормовском районе.

Всю документацию будет готовить подведомственное минграду госучреждение «Институт развития агломерации Нижегородской области».

Галина Шамберина