Экс-продюсер Газманова полностью возместил ущерб по уголовному делу
Бывший продюсер певца Олега Газманова Филипп Росса полностью возместил ущерб по своему уголовному делу. Он выплатил артисту 17,5 млн. руб. Об этом «Ъ» сообщил адвокат фигуранта Виталий Каспаров.
Филипп Росса
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
Филиппу Россе вменяют особо крупное мошенничество. По версии следствия, продюсер присваивал часть выручки от проданных записей.
Изначально продюсер проходил по делу свидетелем, но 5 марта был задержан в качестве подозреваемого, а затем ему предъявили обвинение. Фигурант после задержания вину не признал, однако потом все же согласился с обвинением. Сейчас Филипп Росса находится под арестом.
Полное возмещение ущерба не закрывает главный спор по делу — о том, как квалифицировать действия продюсера. Защита добивается переквалификации с общеуголовного мошенничества на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, которое наказывается мягче — до шести лет колонии. Основанием она называет то, что сторонами спора являются только юридические лица — индивидуальный предприниматель и коммерческая организация, а договоры предусматривали перечисление артисту 70% от сумм, полученных за предоставление третьим лицам прав на его произведения.
Есть и финансовая неопределенность: по материалам дела похищенным оценивалось около 12 млн руб., однако к окончанию следствия эта сумма может возрасти до 18 млн руб. в зависимости от результатов экспертизы. Поэтому выплата улучшает положение обвиняемого с точки зрения возмещения вреда, но сама по себе не решает вопрос об окончательно установленном размере ущерба и о квалификации предъявленного обвинения.