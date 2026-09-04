Экс-продюсер Газманова полностью возместил ущерб по уголовному делу

Составлено ИИ-Ассистентъ

Полное возмещение ущерба не закрывает главный спор по делу — о том, как квалифицировать действия продюсера. Защита добивается переквалификации с общеуголовного мошенничества на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, которое наказывается мягче — до шести лет колонии. Основанием она называет то, что сторонами спора являются только юридические лица — индивидуальный предприниматель и коммерческая организация, а договоры предусматривали перечисление артисту 70% от сумм, полученных за предоставление третьим лицам прав на его произведения.

Есть и финансовая неопределенность: по материалам дела похищенным оценивалось около 12 млн руб., однако к окончанию следствия эта сумма может возрасти до 18 млн руб. в зависимости от результатов экспертизы. Поэтому выплата улучшает положение обвиняемого с точки зрения возмещения вреда, но сама по себе не решает вопрос об окончательно установленном размере ущерба и о квалификации предъявленного обвинения.