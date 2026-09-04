АСВ направит кредиторам Таврического Банка еще 950 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) дополнительно направит 950,05 млн рублей на расчеты с кредиторами Таврического Банка. Выплаты начнутся 14 сентября 2026 года, сообщила пресс-служба АСВ.

После дополнительного перечисления требования кредиторов первой очереди будут удовлетворены на 44,95%. Общий объем включенных в реестр требований составляет 69,05 млрд рублей.

Дополнительные средства поступили в конкурсную массу банка от продажи ценных бумаг, недвижимости и другого имущества, а также за счет купонного дохода по облигациям.

Ранее АСВ уже направило на расчеты с кредиторами Таврического Банка 30,09 млрд рублей.

Таврический Банк — это российский универсальный банк (основан в 1993 году в Санкт-Петербурге), который в сентябре 2025 года лишился лицензии Центрального банка РФ и впоследствии был признан банкротом. В настоящее время кредитная организация не ведет операционную деятельность, а ее делами занимается Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в рамках конкурсного производства.

Карина Дроздецкая