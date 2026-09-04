Суд в Москве заблокировал порносайты из-за роликов с церковной атрибутикой

Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры и постановил заблокировать сайты с порнографическими роликами, в которых используются церковная атрибутика и образы священнослужителей. В инстанции подчеркнули, что такие видео оскорбляют чувства верующих. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Как следует из материалов дела, в свободном доступе прокуратура выявила интернет-ресурсы порнографического характера, у которых не было возрастных ограничений. Установить, кому именно принадлежат сайты, не удалось.

В мае Люблинский суд вынес аналогичное решение о блокировке трех порнографических видеороликов с участием актеров в образе священников. Иск подала прокуратура. По мнению суда, распространение таких материалов могло стать основой для разжигания национальной, расовой или религиозной ненависти.