На благое дело не жалко

5 сентября ежегодно в мире отмечается Международный день благотворительности. Дата приурочена к годовщине смерти матери Терезы, скончавшейся в 1997-м и посвящавшей жизнь уходу за бедными и больными, за что была причислена к лику святых. “Ъ” решил выяснить, как с благими делами у простых смертных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tim Graham / Getty Images Фото: Tim Graham / Getty Images

По данным британской организации Charities Aid Foundation (CAF), занимающейся изучением благотворительности на глобальном уровне, шесть из десяти человек в 2025 году давали деньги на добрые дела. Чаще всего напрямую нуждающимся (36% всех пожертвований в мире в 2025-м) или через благотворительные фонды (34%) и религиозные организации (23%). В среднем по миру сумма средств, выделяемых на благотворительность, составляет около 1% личного дохода жертвователей.

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Примечательно, что и по готовности жертвовать, и по доле отводимых на это денег в рейтинге лидируют страны Африки и Азии. Меньше всего в абсолютных числах склонны к подобной деятельности в Южной Америке, а в процентном отношении меньше других отдают европейцы.

Топ-10 стран с самым щедрым населением, по данным CAF за 2025 год, возглавляет Нигерия. Ее жители в среднем жертвуют чуть меньше 3% своих доходов. В десятку попали еще семь африканских государств. Таким образом, самыми щедрыми оказались преимущественно жители стран с низкими доходами и доходами ниже среднего уровня — в процентном отношении они отдают больше.

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Те же нигерийцы в 2025 году возглавили и рейтинг самых вовлеченных стран. Доля населения, участвовавшего в благотворительной деятельности в 2025-м, достигает там 89%. Из европейских стран в десятку лидеров попала лишь одна — Босния и Герцеговина.

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Также африканцы больше других готовы жертвовать временем — топ стран по участию в бесплатной волонтерской работе возглавляют Демократическая Республика Конго, Судан и Кения (более 40% населения в каждой). При этом в среднем по миру волонтерить готово не более четверти населения (24%). Бразильцы опережают другие страны мира по готовности отдавать на благотворительность не деньги, но вещи (57% населения).

Ирландия и Нидерланды возглавляют топ стран по доле населения, направляющего пожертвование преимущественно через фонды (более 60% населения). Меньше всего доверяют фондам и жертвуют через них в Японии (15% населения, 0,1% доходов). Жители европейских стран чаще всего переводят деньги международным благотворительным организациям. При этом в среднем по миру предпочтение отдают местным. В целом это понятно, в странах с высокими доходами выше готовность и возможность помогать нуждающимися там, где обстановка не столь благополучна, как дома.

Жители Вьетнама выделяются своей готовностью открыто говорить с друзьями, кому, сколько и на какие цели они дают деньги. Не везде публичное обсуждение денежных вопросов считается допустимым.

Россия не выходит в лидеры ни по одному показателю, хотя и плохой ситуацию назвать нельзя. Каждый второй житель нашей страны (51%) сделал по крайней мере одно пожертвование в 2025 году. В среднем россияне отдают на благотворительность 0,8% своего дохода.

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Чаще всего россияне жертвуют напрямую. В целом доверие благотворительным организациям в стране не очень высокое — лишь 46% считают, что они оказывают значительно или достаточно позитивное влияние на местное сообщество. Вероятно, поэтому, если выбирали фонды, чаще всего отдавали тем, которые действую на национальном уровне (в среднем по миру чаще поддерживают местные инициативы).

Само ощущение принадлежности к местному сообществу среди россиян также не очень широко распространено. При этом, как показало исследование CAF, именно с ним тесно связана готовность давать деньги на благотворительность. Там, где крепки связи между людьми, проживающими рядом, готовность помогать друг другу выше. Также больше благотворителей в странах, где такая деятельность является социально одобряемой и поощряемой формой поведения. В том числе на уровне государства. Самые популярные основания для совершения благих дел — религиозные убеждения, стремление помочь неимущим и детям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опрашивались люди, которые давали деньги на благотворительность (38,3 тыс. респондентов) или занимались волонтерством (14,3 тыс. респондентов) в 2025 году. Даны самые популярные ответы

Опрашивались люди, которые давали деньги на благотворительность (38,3 тыс. респондентов) или занимались волонтерством (14,3 тыс. респондентов) в 2025 году. Даны самые популярные ответы



Самый распространенный ответ на вопрос, почему люди не помогают другим,— не могут себе позволить. Как ни странно, чаще всего так говорят люди в странах с высоким уровнем доходов (44% против 37% в среднем по всем странам).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опрашивались люди, ответившие отрицательно на вопрос, давали ли они деньги на благотворительность в 2025 году (22,5 тыс. респондентов)

Опрашивались люди, ответившие отрицательно на вопрос, давали ли они деньги на благотворительность в 2025 году (22,5 тыс. респондентов)



Можно добавить, что такие неоднозначные результаты не означают, что в развитых странах дают на благие дела меньше, просто и зарабатывают они больше. Недавно американский журнал Forbes, ежегодно составляющий рейтинги богатейших людей мира, задался вопросом, как на их состояниях отразилась благотворительность. Выяснилось, что возглавляющий список Илон Маск перечислил нуждающимся лишь около $500 млн, то есть 0,06% своего состояния. Топ-5 миллиардеров в последнем рейтинге Forbes (Илон Маск, Ларри Пейдж, Сергей Брин, Джефф Безос и Марк Цукерберг), обладая совокупным состоянием в $1,8 трлн, пожертвовали на благие дела 0,9%, то есть меньше среднестатистического нигерийца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Богатейший человек мира Илон Маск (1-е место в рейтинге Forbes, состояние $839 млрд) реально потратил на благотворительные цели лишь около $500 млн (0,06% состояния). Еще $8,5 млрд в акциях Tesla (около 1% состояния) он перевел в свой благотворительный фонд, но пока не потратил Фото: Nathan Howard / Reuters Основатель Amazon Джефф Безос (4-е место, $224 млрд) особой щедростью не отличается. Зато его бывшая супруга Маккензи Скотт, получившая при разводе 4% акций Amazon, уже раздала три четверти своего состояния. Не сделай бы она этого, занимала бы в рейтинге миллиардеров Forbes не 84-е место, а 26-е Фото: Evan Agostini / Invision / AP Основатель Microsoft Билл Гейтс (19-е место, $108 млрд) без своих пожертвований был бы в четыре раза богаче и занимал в рейтинге миллиардеров второе место. Вместе со своей бывшей супругой Мелиндой он вложил в Фонд Гейтсов более $60 млрд Фото: Shannon Stapleton / Reuters Уоррен Баффет (9-е место, $149 млрд) входит в число самых щедрых людей мира. Он уже успел отдать на благотворительность более половины своих акций Berkshire Hathaway и не собирается останавливаться Фото: Scott Morgan / Reuters Сооснователи Google Ларри Пейдж (2-е место, $257 млрд) и Сергей Брин (3-е место, $237млрд) входят в топ-5 богатейших людей мира, но не в топ щедрых благотворителей Фото: Jacob Silberberg / Reuters Следующая фотография 1 / 5 Богатейший человек мира Илон Маск (1-е место в рейтинге Forbes, состояние $839 млрд) реально потратил на благотворительные цели лишь около $500 млн (0,06% состояния). Еще $8,5 млрд в акциях Tesla (около 1% состояния) он перевел в свой благотворительный фонд, но пока не потратил Фото: Nathan Howard / Reuters Основатель Amazon Джефф Безос (4-е место, $224 млрд) особой щедростью не отличается. Зато его бывшая супруга Маккензи Скотт, получившая при разводе 4% акций Amazon, уже раздала три четверти своего состояния. Не сделай бы она этого, занимала бы в рейтинге миллиардеров Forbes не 84-е место, а 26-е Фото: Evan Agostini / Invision / AP Основатель Microsoft Билл Гейтс (19-е место, $108 млрд) без своих пожертвований был бы в четыре раза богаче и занимал в рейтинге миллиардеров второе место. Вместе со своей бывшей супругой Мелиндой он вложил в Фонд Гейтсов более $60 млрд Фото: Shannon Stapleton / Reuters Уоррен Баффет (9-е место, $149 млрд) входит в число самых щедрых людей мира. Он уже успел отдать на благотворительность более половины своих акций Berkshire Hathaway и не собирается останавливаться Фото: Scott Morgan / Reuters Сооснователи Google Ларри Пейдж (2-е место, $257 млрд) и Сергей Брин (3-е место, $237млрд) входят в топ-5 богатейших людей мира, но не в топ щедрых благотворителей Фото: Jacob Silberberg / Reuters

Конечно, не все богатейшие люди мира проявляют такую сдержанность в тратах. В число самых щедрых благотворителей мира входят профессиональный инвестор Уоррен Баффетт и основатель Microsoft Билл Гейтс. По подсчетам Forbes, без своих пожертвований первый был бы в два раза богаче, второй — в четыре.

Ольга Шкуренко