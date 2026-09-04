Суд оставил под арестом экс-зампрокурора района Екатеринбурга по делу о взятке

Свердловский областной суд оставил в силе арест бывшего заместителя прокурора Железнодорожного района Екатеринбурга Михаила Аникина. Напомним, 20 августа Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал Михаила Аникина. Ему предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

По версии следствия, Михаил Аникин выступил посредником при передаче взятки от представителя бизнеса сотрудникам УФНС, за что налоговиками было вынесено решение об отказе в привлечении предприятия к ответственности за совершение налогового правонарушения. Защита обвиняемого подавала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, требуя изменения меры пресечения на более мягкую. Адвокат настаивал на том, что его подзащитный не должен находиться в изоляторе временного содержания.

Суд апелляционной инстанции изучил материалы дела и выслушал аргументы сторон. В результате коллегия не нашла оснований для отмены первоначального решения и оставила в силе постановление о заключении под стражу.

Михаил Аникин останется под арестом до 12 октября включительно.