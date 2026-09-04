Турмаршрут «Большая байкальская тропа» закрыли из-за медведей

Оперативный штаб ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» (Прибайкальский нацпарк) принял решение закрыть туристические маршруты «Большая байкальская тропа» и «Бакланий камень — Бугульдейка». По информации нацпарка, причиной стала «контролируемая, но напряженная обстановка» с медведями, которые в дневное время выходят в населенные пункты.

Особую тревогу вызывает информация о нападении хищника на домашний скот вблизи поселка Большое Голоустное, уточняется в сообщении нацпарка. С 28 августа из-за медведей закрытыми остаются еще четыре турмаршрута, в том числе на Кругобайкальской железной дороге. Самым безопасным направлением для посещения на Байкале остаются маршруты на острове Ольхон. Медведи там не обитают постоянно. Последний случай, когда медведь вплавь добирался до острова, был зафиксирован в 2015 году.

Администрация «Заповедного Прибайкалья» попросила Министерство природных ресурсов и экологии РФ принять меры по регулированию численности популяции медведя на подведомственной территории. Сотрудники нацпарка предполагают, что активность медведей может быть связана с недостаточной кормовой базой в текущем сезоне. По их мнению, есть вероятность, что ситуация с выходами зверей к человеку «может усугубляться по мере наступления холодов».

«Большая байкальская тропа» — пешеходный маршрут в южной части Байкала. Его протяженность около 46 км. Маршрут проходит вдоль побережья Байкала по гребням и склонам Приморского хребта и соединяет поселки Листвянка, Большие Коты, Большое Голоустное. В 2025 году тропу посетило 14,5 тыс. туристов.

Влад Никифоров, Иркутск