Турмаршрут «Большая байкальская тропа» закрыли из-за медведей
Оперативный штаб ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» (Прибайкальский нацпарк) принял решение закрыть туристические маршруты «Большая байкальская тропа» и «Бакланий камень — Бугульдейка». По информации нацпарка, причиной стала «контролируемая, но напряженная обстановка» с медведями, которые в дневное время выходят в населенные пункты.
Особую тревогу вызывает информация о нападении хищника на домашний скот вблизи поселка Большое Голоустное, уточняется в сообщении нацпарка. С 28 августа из-за медведей закрытыми остаются еще четыре турмаршрута, в том числе на Кругобайкальской железной дороге. Самым безопасным направлением для посещения на Байкале остаются маршруты на острове Ольхон. Медведи там не обитают постоянно. Последний случай, когда медведь вплавь добирался до острова, был зафиксирован в 2015 году.
Администрация «Заповедного Прибайкалья» попросила Министерство природных ресурсов и экологии РФ принять меры по регулированию численности популяции медведя на подведомственной территории. Сотрудники нацпарка предполагают, что активность медведей может быть связана с недостаточной кормовой базой в текущем сезоне. По их мнению, есть вероятность, что ситуация с выходами зверей к человеку «может усугубляться по мере наступления холодов».
«Большая байкальская тропа» — пешеходный маршрут в южной части Байкала. Его протяженность около 46 км. Маршрут проходит вдоль побережья Байкала по гребням и склонам Приморского хребта и соединяет поселки Листвянка, Большие Коты, Большое Голоустное. В 2025 году тропу посетило 14,5 тыс. туристов.
Механизм здесь двойной: сотрудники нацпарка предполагают, что в текущем сезоне не хватает естественного корма, а доступ к пищевым отходам приучает зверей искать еду вблизи человеческого жилья — в вахтовых поселках региона стихийные свалки с отходами регулярно привлекают медведей. Поэтому закрытие маршрутов — оперативная мера, которая просто убирает туристов из зоны встречи со зверями, пока обстановка остается напряженной.
Просьба о регулировании численности означает уже не ограничение доступа, а запуск отдельного административного решения. В сентябре 2025 года охотнадзору Приангарья предписывалось до 1 октября направить в региональное минприроды предложения по снижению численности медведей, к отстрелу планировалось привлекать юрлица с охотхозяйственными соглашениями, а к весне 2026 года — установить вознаграждение охотникам, которое предварительно оценивалось в 20 тыс. руб. Тогда же сообщалось, что за 2015–2025 годы численность медведей в Приангарье выросла с 8 тыс. до 20 тыс. особей, при этом охотники ежегодно не выбирают даже половины разрешений действующего годового лимита в четыре с лишним тысячи особей.