Украина миновала точку невозврата и находится в фазе демографической катастрофы, предотвратить которую способна исключительно Россия, заявил советник президента РФ Антон Кобяков.

«На Украине точка невозврата пройдена. Это только вымирание, и спасти эту страну может только Россия», — сказал Антон Кобяков на Восточном экономическом форуме.

Он обратил внимание на объемы финансовой поддержки Украины со стороны западных стран. По его оценке, совокупный объем вложенных средств превысил $600 млрд.

Антон Кобяков считает, что западные страны, несмотря на затраты, будут стремиться затянуть конфликт, задействуя для этого весь доступный арсенал политических и экономических рычагов давления.