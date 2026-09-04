Стать коммерсантом

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о том, как нацпроект «Международная кооперация и экспорт» помогает предпринимателям разобраться в особенностях внешней торговли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Российский экспорт в страны Азии набирает обороты и остается главным драйвером внешней торговли. Только за первое полугодие объем поставок в Китай вырос на 22%, а общий товарооборот между странами вплотную приблизился к $240 млрд.

Работа на внешних рынках требует комплексного подхода. Для компании важно не только найти покупателя, но и понимать специфику местного рынка, требования к сертификации, особенности логистики и деловой культуры. В противном случае, бизнесу грозят убытки. Предприниматели могут тратить колоссальные бюджеты, не понимая, востребован ли их продукт за рубежом.

Разобраться в особенностях внешней торговли предпринимателям помогает нацпроект «Международная кооперация и экспорт». На цифровой платформе «Мой экспорт» («Госуслуги ВЭД») бизнес может выбрать подходящую меру поддержки, например, получить аналитику перспективных рынков, найти потенциальных покупателей или принять участие в зарубежных выставках и бизнес-миссиях.

Один из ключевых инструментов — практические вебинары и международные консультации Российского экспортного центра, где бизнесмены могут задать вопросы специалистам и узнать об особенностях работы в конкретной стране, рассказал “Ъ FM” управляющий директор продуктового офиса РЭЦ Марк Мурашко:

«Вебинары Российского экспортного центра — это готовый практический инструмент развития своих продаж на зарубежных рынках. Участие дает предпринимателю проверенную и актуальную информацию: от требований к сертификации товаров и логистике до особенностей деловой культуры и коммуникации в конкретной стране. В 2025 году мы провели 302 таких мероприятия, а в 2026-м их количество уже превысило 220.

В этом году РЭЦ совместно с Минэкономразвития запустили специальный проект, посвященный выходу на маркетплейсы Китая. Финалом этого большого проекта станет международная конференция "Экспорт Онлайн". В этом году она выйдет на новый уровень и позволит бизнесу определить эффективные каналы и инструменты развития на зарубежных маркетплейсах».

Все вебинары для отечественных бизнесменов бесплатны и доступны на сайте exportcenter.ru.