Бывшую журналистку из Мелитополя приговорили к 15 годам за шпионаж в пользу ВСУ

Запорожский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы 65-летнюю Ирину Левченко, бывшую журналистку украинских изданий, по делу о шпионаже в пользу украинских спецслужб. Приговор суда вступил в силу. Левченко этапируют в колонию общего режима. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, первые сведения Ирина Левченко передала в феврале 2023 года — украинская сторона получила списки с именами и адресами сотрудников, которые работают в силовых и государственных ведомствах. Сотрудники УФСБ России по Запорожской области задержали Левченко 6 мая 2023 года в Мелитополе. До момента задержания Левченко хранила данные в телефоне.

За более чем 40-летний опыт работы Ирина Левченко была сотрудником украинских изданий «Новый день» и «Факты и Комментарий», а также новостного сайта Mltpl.City.