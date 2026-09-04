Песков: США могут потребовать от Киева прекратить атаки на время визита Уиткоффа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что США могут потребовать от Украины прекратить наносить удары по территории России на время поездки спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Наверное, американцы потребуют от украинцев прекратить террористическую активность», — сказал Дмитрий Песков во время брифинга. Российская сторона, по его словам, не будет обращаться к Украине с требованием остановить атаки на время визита американских переговорщиков.

По данным ТАСС, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют совершить поездки в Москву и Киев 5-6 сентября. «Я не стал бы ничего анонсировать, но когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем», — добавил господин Песков.