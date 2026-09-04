Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aly Song / Reuters Фото: Aly Song / Reuters

Иконы люкса ищут способы заработать. На этот раз внимание к себе привлек Dolce & Gabbana: банки-кредиторы согласились смягчить условия по долгу модного дома и предоставили отсрочку до весны 2028 года. Руководство компании же ищет дополнительное финансирование, пишет Business of Fashion. В обмен на послабления бренд обязался за год провести несколько так называемых чрезвычайных корпоративных сделок.

Профильные медиа сообщают о снижении объема выручки Dolce & Gabbana за год на 2%. Она составила €1,86 млрд. При этом операционный убыток превысил €100 млн, а чистый финансовый долг увеличился до €465 млн.

Как же компания планирует выбираться из долгов? Одним из источников финансирования СМИ называют контракт о роялти при производстве очков. Франко-итальянский гигант EssilorLuxottica владеет Ray-Ban, Oakley, сетями оптики, а еще с 2004 года по лицензии производит и распространяет очки под брендом Dolce & Gabbana. Теперь соглашение продлено сразу до 2050 года, на 25 лет вперед, что гарантирует источник дохода для модного дома.

Также в числе обсуждаемых вариантов — продажа недвижимости компании. Dolce & Gabbana в этом смысле оказался в неудобной ситуации: репутационно бренд остается узнаваемым и статусным, но его экономика обходится дорого, а покупатель в 2026 году явно избирательнее, чем 10 лет назад. Специалисты видят уязвимость в стратегии сохранения независимости бренда.

Кроме того, сам D&G явно пытается стать не просто fashion-игроком, а lifestyle-платформой. С 2023 года компания, помимо бьюти-подразделения и линии домашних товаров, развивает брендируемую недвижимость и отели. Объекты уже есть на Мальдивах, в США и Испании. Самый амбициозный проект ожидается в Саудовской Аравии, но война в Иране внесла свои коррективы в сроки реализации.

Креативная стагнация в люксе накладывается на финансовые сложности, и вместе они порождают неопределенность. По опыту прежних кризисов стоит ждать активной консолидации бизнеса, смены владельцев, продажи долей. Традиционные опоры люкса — наследие, эксклюзивность, творчество — сами по себе больше не гарантируют устойчивости.

Яна Лубнина