«Дело стало для ювелира призванием и страстью»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz / Reuters Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Сотириос Булгарис родился в греческой деревне Парамития. Ремеслу ювелира он выучился от деда. Булгарису повезло: дело стало для него призванием и страстью. Ему не было 20, а его серьги и пояса уже охотно покупали на окрестных рынках. В 30 он бежал от турецких набегов сначала на Корфу, а потом в Рим. Здесь его и настигла слава: работы грека, переиначившего фамилию на итальянский манер, привлекали все больше покупателей.

В 1930-м Булгари получил заказ мечты, сделав тиару невесты для свадьбы принца Умберто. С тех пор от богатых и знатных заказчиков с обеих сторон океана не было отбоя. Роскошные и стильные украшения от Булгари с крупными камнями и затейливой отделкой носили Марлен Дитрих, Грейс Келли, Софи Лорен, Элизабет Тейлор. Принявшему его Вечному городу Булгари отдал долг фирменной огранкой кабошон в стиле римских куполов и заминкой на букве V в названии бренда. Греции не досталось ничего. Все же родина — понятие неоднозначное.

Павел Шинский