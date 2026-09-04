Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: GraphicaArtis / Getty Images Фото: GraphicaArtis / Getty Images

15 сентября в Нью-Йорке дом Christie's выставит на продажу более 180 гравюр Утагавы Хиросигэ из коллекции американского предпринимателя Алана Медоу. Эта первая сессия знаменует собой начало трехэтапной распродажи коллекции, насчитывающей более 600 листов, собранных за полвека и считающихся одной из самых значительных коллекций, посвященных знаменитому японскому мастеру укиё-э.

Хиросигэ жил с 1797-го по 1858-й гг. Он поздний мастер жанра укиё-э, что дословно переводится как «картины или образы изменчивого или плывущего мира». Чаще всего это гравюра на дереве или ксилография.

Вообще-то гравюры на дереве представляют собой тиражи, но их качество может сильно варьироваться в зависимости от состояния сохранности и времени печати. По мере увеличения тиражей печатные формы изнашивались, контуры теряли свою точность, а некоторые детали исчезали. Воздействие света также могло изменять пигменты, особенно чувствительные оттенки синего, зеленого и красного, которыми славится искусство Хиросигэ.

Художник был особенно искусен в передаче атмосферных явлений: внезапных ливней, морских ветров, тумана, снега, лунного света и цветущих деревьев. Его серия картин также оказала решающее влияние на европейских художников второй половины XIX века. Аукционный дом Christie's отмечает, что Моне, Уистлер и Ван Гог внимательно изучали его композиции, а последний даже копировал некоторые японские гравюры.

Коллекция Медоу позволяет проследить динамику творчества художника во времени, сочетая самые известные изображения с ранними или менее известными работами. Таким образом она предлагает практически панорамный обзор его творчества, от первых работ до великой серии пейзажей зрелого периода.

Среди самых примечательных лотов аукциона — картина «Охаси Атакэ но юдачи» (Внезапный ливень над мостом Син-Охаси и Атакэ), датированная 1857 годом и входящая в серию «Сто знаменитых видов Эдо». Она оценивается в $50-100 тыс. Эта культовая картина изображает прохожих, переходящих мост под густым косым дождем, на фоне разливающихся вод реки Сумида.

Дмитрий Буткевич