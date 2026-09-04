Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Весьма действенную схему, связанную с административным ресурсом, долгое время в нашей стране использовал Центральный спортивный клуб армии. В СССР у этой структуры был мощнейший рычаг для получения фактически любого талантливого спортсмена — призыв в армию.

В Советском Союзе официально не существовало профессионального спорта, но если вдруг талантливый парень в футболе или хоккее начинал выделяться среди сверстников, в 18 лет он уходил служить и, конечно, оказывался в той или иной армейской команде. Поспорить с ЦСКА тут могли только динамовцы, которые представляли МВД и КГБ: у них тоже была своя линия призыва во внутренние войска.

С одной стороны, эта система подарила болельщикам непобедимую «красную машину» в хоккее, которой восхищался весь мир. С другой, во внутреннем хоккейном чемпионате конкуренции почти не было. К тому же армейский клуб имел возможность держать в команде нескольких равноценных игроков, и спортсмены, которые могли стать звездами в других клубах, оставались на скамейке запасных в ЦСКА.

Кроме срочной службы, армейское ведомство удерживало спортсменов, присваивая им офицерские звания. После такого хода футболист или хоккеист уже не мог поменять команду. О той схеме получения талантливых игроков спорят до сих пор, но в итоге она осталась в прошлом. Первым скандальным эпизодом, который в итоге ее разрушил, стал лейтенант Александр Могильный, который в мае 1989 года решился на побег из страны ради карьеры в НХЛ и попросил политического убежища в США.

Владимир Осипов