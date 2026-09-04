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На днях еще одна автомобильная компания призналась в том, что и так было очевидно (причем многим и довольно давно). Генеральный директор Audi Гернот Делльнер сообщил, что покупатели автомобилей премиум-сегмента по-прежнему отдают предпочтение машинам с двигателями внутреннего сгорания.

Такая тенденция сохраняется, несмотря на то, что марка планировала полностью перейти на электромобили к 2032 году. Поэтому Audi продолжит производить машины с ДВС, причем делать это будут «не только завтра, но и послезавтра» — то есть срок снятия их с производства теперь не определен. По словам Делльнера, электромобили лучше приживаются в нижних сегментах рынка. В связи с этим Audi собирается выпустить полностью электрическую компактную модель A2, которая станет косвенной заменой снятым с производства моделям A1 и Q2.

Однако спорткар Audi Concept C, который появится в серийном варианте в 2027 году, останется полностью электрическим и не получит бензиновый двигатель только по такой причине: «что сделано, то уже сделано». А на иную силовую установку конструкция спорткара не была рассчитана. Впрочем, признавать, что это было ошибкой, глава Audi по понятным причинам не стал.

Несмотря на отказ от крупных по объему и числу цилиндров двигателей, таких как V10 и V12, Audi сохраняет в своей линейке моторы V6 и V8. В частности, модель RS5 сошла с конвейера с V6. А предположительно предстоящее RS6 в кузове седан и универсал также будут оснащены шестицилиндровыми агрегатами. Это связано с тем, что данные двигатели позволяют соответствовать экологическим нормам без необходимости сокращения мощности или прекращения выпуска этих моделей.

Таким образом, Audi делает ставку на сочетание гибридных технологий и традиционных двигателей для премиальных моделей, учитывая предпочтения своих покупателей, которые, судя по всему, хотят нюхать бензин и слышать настоящий звук двигателя, а не его электронную имитацию.

Дмитрий Гронский