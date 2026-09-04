Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rusty Bailey / SIUC Media & Communication Resources Фото: Rusty Bailey / SIUC Media & Communication Resources

«Первое печенье, изготовленное из переработанного пластика» — звучит не слишком аппетитно. А внешне напоминает игрушечное угощение из детского набора «Кухня». Одни выполнены в форме паука, другие — в виде греческой буквы «Мю». Проект финансирует NASA, и он направлен на обеспечение питанием астронавтов во время длительных космических миссий. Ученые взяли вид пластика, который часто можно встретить в одноразовых бутылках для воды, расщепили его на молекулы и скормили специально выращенным микроорганизмам.

Они, в свою очередь, переработали полученный из пластика углерод в биологические вещества: белки, жиры и другие питательные компоненты. Потом из этой массы, смешанной с крахмалом, 3D-принтер сформировал печенье. Правда, есть нюанс. Это лакомство еще никто не пробовал — команда ждет официального разрешения на дегустацию. Однако отмечает, что печенье уже получает высокие оценки «за аромат». Пахнет десерт ванилью.

Сейчас производство обходится примерно в $60 за 1 кг, но ученые рассчитывают снизить стоимость за счет более эффективных дрожжей и масштабирования производства. Причем технологию можно будет использовать не только в космосе, но и на подводных лодках, а также в длительных экспедициях. Таким образом потенциально убиваются два зайца: утилизируется пластик и производится пища. Кто знает, возможно, в будущем рецептом этого печенья обзаведется и каждая хозяйка.

Анна Кулецкая