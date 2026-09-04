Суд в Москве арестовал сооснователя Finiko Азата Тухватуллина

Мещанский суд Москвы по ходатайству следователя арестовал предпринимателя и дизайнера Азата Тухватуллина, следует из электронной картотеки Мосгорсуда. Следственный департамент МВД считает дизайнера одним из организаторов финансовой пирамиды Finiko.

Азат Тухватуллин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). В декабре 2025 года из ОАЭ в РФ был депортирован сооснователь Finiko Эдвард Сабиров. Сейчас он находится под арестом. По данным МВД, от действий Finiko пострадали более 7,7 тыс. человек. Общая сумма ущерба превысила 1 млрд руб.

По версии следствия, с 2018 по 2021 год Эдвард Сабиров и его создали финансовую пирамиду. Деньги клиентов они обещали вкладывать в ценные бумаги и криптовалюту с возвратом прибыли, но реальных инвестиций не вели.