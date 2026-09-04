Поли, Gazan и другие блогеры выступят на фестивале молодежи в Екатеринбурге

15 сентября в Екатеринбурге в рамках Международного фестиваля молодежи пройдет концерт «ТопФест». Мероприятие состоится в фан-зоне парка Маяковского с 16:00 до 17:30. Как сообщили в свердловском департаменте информационной политики, на сцене выступят известные российские исполнители и блогеры, включая Поли, Gazan (исполнитель песен «Сикс севен» и «Черемша»), Янгера, SteshOK, Макара Давыдова, Софи Шайн, Мишку ТОП и Милану Шайн. Ведущим станет Макс Кобзов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Как отметила директор АНО «Институт поддержки детского блогинга» Наталья Локтева, выход проекта на международную арену позволяет продемонстрировать мировому сообществу актуальные интересы и творчество современной российской молодежи. По ее словам, за цифровыми платформами стоят миллионы талантливых авторов, создающих музыку и контент.

Проект объединяет элементы музыки, блогинга и цифрового творчества, привлекая артистов и создателей контента, которые формируют современную медиасреду. Их деятельность оказывает значительное влияние на вкусы и предпочтения широкой аудитории молодых людей.

Екатеринбург станет следующей точкой масштабного российского тура «ТопФест». Ранее мероприятие уже прошло в Смоленске, Ельце, Калининграде, Твери, Костроме, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Новосибирске и Казани. Одним из ключевых событий стал концерт в московских «Лужниках» в День России, который посетили 80 тыс. зрителей.

Хештег #ТопФест набрал более 37 млн просмотров за 21 день, а сам проект включен в Реестр рекордов России. В общей сложности тур охватит 15 городов, а его аудитория превысит 500 тыс. человек.