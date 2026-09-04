«Сбер» сообщил о кратковременном сбое в работе сервисов

В работе сервисов Сбербанка произошел технологический сбой, он продолжался около пяти минут. Об этом сообщила пресс-служба банка, передает ТАСС. Там отметили, что сейчас все сервисы работают штатно.

«Часть клиентов могла столкнуться со сложностями при входе в некоторые сервисы. Сейчас все сервисы банка работают в штатном режиме»,— сообщила пресс-служба «Сбера».

По данным сервиса detector404, пользователи Сбербанка начали жаловаться на работу сервисов около 11:00 мск. За сутки количество жалоб увеличилось почти до 1 тыс. Пользователи сообщали, что у них не получается зайти в приложение банка и на его сайт.