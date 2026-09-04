Песков отверг обвинения ФРГ о причастности РФ к инциденту с дроном Лейпциге

Россия категорически отвергает заявления о причастности к обнаружению беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, немецкая сторона не предоставила убедительных аргументов в пользу своих обвинений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«То, что совершенно безосновательно были озвучены обвинения в адрес Российской Федерации, - мы обратили на это внимание. Мы категорически отвергаем эти обвинения, считаем их абсолютно пустыми, не имеющими под собой хоть какую-то убедительную аргументацию», — сказал Дмитрий Песков на брифинге.

Он также указал на избирательную позицию Германии в вопросах международной безопасности. Господин Песков напомнил, что ФРГ не предпринимала аналогичных публичных шагов в ситуации с диверсией на газопроводах «Северный поток», несмотря на наличие, по его словам, «пойманных с поличным» исполнителей.

Инцидент с дроном произошел 5 августа. Тогда полиция Лейпцига сообщила об обнаружении БПЛА с взрывчаткой в зоне грузовых перевозок местного аэропорта. Германия возложила ответственность на Россию. Президент Владимир Путин связал обвинения в адрес РФ с внутриполитическими трудностями в ФРГ, заявив, что немецкая сторона не располагает доказательствами угроз со стороны России.