Тяньшанского медведя и камышового кота доставили в зоопарк Екатеринбурга

«Уральские авиалинии» доставили из Душанбе (Таджикистан) для Екатеринбургского зоопарка двух животных — тяньшанского белокоготного медведя и камышового кота, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Увидеть их можно будет в октябре, когда они пройдут карантин, адаптируются к другому климату и привыкнут к новому рациону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба «Уральских авиалиний» Фото: Пресс-служба «Уральских авиалиний» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба «Уральских авиалиний» Фото: Пресс-служба «Уральских авиалиний»

Обе особи являются самцами. Медведь составит пару медведице Алме, а кот — кошке Кнопе. «Перевозка представителей дикой природы, особенно краснокнижных видов — всегда ответственная миссия. Для них подготовили специальный борт с комфортным микроклиматом и вентиляцией. Кота везли в полностью закрытом отсеке, а медведь разместился в контейнере. Командир воздушного судна Игорь Князев следил за тем, чтобы температура на борту сохранялась на уровне около +20°»,— рассказали в авиакомпании.

Тяньшанский медведь имеет относительно небольшие размеры: длина его тела составляет 1,5-2,2 м, масса 135-200 кг, но встречаются и более крупные особи. Отличается всеядностью: питается небольшими животными, травами, корневищами, луковицами, фруктами и ягодами. Обитает в горах Памира, Тянь-Шаня и Гималаев, в Таджикистане, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане имеет охранный статус.

Камышовый кот крупнее любого из представителей домашних кошек: в длину достигает 60-130 см, высота в холке — в среднем 36 см. Масса — от 8 до 12 кг. Тело сравнительно короткое, ноги высокие, хвост до 30 см, на ушах небольшие кисточки. Окраска желто-буроватая, однотонная, низ более светлый. Распространен на широкой полосе от Египта, Передней и Малой Азии, Закавказья, Средней Азии вплоть до Индостана, Индокитая и Юго-Западного Китая. В России встречается в равнинной части Дагестана и внесен в Красную книгу.

Ирина Пичурина