Инвестиции физлиц в акции на Мосбирже в августе выросли в 3,6 раза

Частные инвесторы в августе увеличили вложения в акции на Мосбирже в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 30,5 млрд рублей. Общий объем инвестиций физических лиц в ценные бумаги за месяц составил 212,5 млрд руб., сообщается в материалах площадки.

Число частных инвесторов с брокерскими счетами на Мосбирже по итогам августа достигло 42,5 млн, увеличившись за месяц на 278,1 тыс. Всего ими открыто более 81,4 млн счетов. Активные сделки в течение месяца проводили свыше 3 млн человек, при этом количество квалифицированных инвесторов составило 349,7 тыс.

Структура так называемого «народного портфеля» частного инвестора осталась консервативной. Наибольшей популярностью пользуются обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (31,7% и 7,2% соответственно), а также бумаги ЛУКОЙЛа (13,3%), «Газпрома» (11,6%) и ВТБ (7,2%). В топ-10 также вошли акции Т-Технологий, Яндекса, Норникеля, Новатэка и Роснефти.