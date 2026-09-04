Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Грузское в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Грузское в Донецкой народной республике. Об этом днем 4 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, за неделю в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» взяли под контроль три населенных пункта в ДНР. Помимо Грузского, речь идет о населенных пунктах Рубежное и Новоандреевка.

«Потери противника на данном направлении составили свыше 2685 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 80 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы», — сообщили в Минобороны России.