Суд взыскал с петербургского метро 150 тыс. рублей за падение пассажирки на эскалаторе

Ленинский районный суд Петербурга взыскал с ГУП «Петербургский метрополитен» 150 тыс. рублей в пользу горожанки в качестве компенсации морального вреда. Женщина получила перелом плечевой кости после падения на эскалаторе станции «Гостиный двор», сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Женщине диагностировали закрытый перелом проксимального отдела плечевой кости со смещением отломков

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ Женщине диагностировали закрытый перелом проксимального отдела плечевой кости со смещением отломков

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Инцидент произошел 27 января около 08:08. Зинаида Калюжная спускалась на эскалаторе № 4, когда находившаяся на встречной ленте пассажирка потеряла равновесие и упала. После этого эскалатор остановили, из-за чего упала и госпожа Калюжная.

Женщину доставили в Мариинскую больницу, где ей диагностировали закрытый перелом проксимального отдела плечевой кости со смещением отломков. Из-за травмы она не могла вести полноценную жизнь и выходить на работу.

Представитель метрополитена возражал против удовлетворения иска и просил снизить размер компенсации. Суд взыскал с предприятия 150 тыс. рублей морального вреда и 20 тыс. рублей государственной пошлины.

Карина Дроздецкая